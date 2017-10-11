«Ростелеком»: начат набор технологических стартапов по ИТ тематике





«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов в совместную акселерационную программу. Организаторы будут поддерживать и развивать компании, занимающиеся проектами по созданию оборудования и программного обеспечения для виртуализации телекоммуникационных сетей и ЦОДов, а также стартапы в сфере IoT и IIoT, кибербезопасности, видеоаналитики, технологий компьютерного зрения, connected cars, дронов и smart cars.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, обязательными для стартапа требованиями являются: соответствие ИТ тематике, наличие готового к продаже продукта или решения, не менее двух человек в команде проекта и прогнозируемый оборот компании не менее 300 млн руб. в год через 3-5 лет.

Для участия в акселераторе стартапов достаточно заполнить заявку на сайте https://rostelecom.iidf.ru /.

Заявки принимаются до 18 октября включительно, итоги первого этапа работы акселератора будут подведены в январе 2018 года.

«Участие в акселераторе для стартапов - новый опыт для «Ростелекома». Компания получает возможность оценивать перспективные технологии и разработки на этапе их появления. Акселератор позволит «Ростелекому» быть в курсе новых достижений, которые компания сможет оперативно внедрять для получения конкурентных преимуществ. Для успешного пилотирования продуктов стартапов «Ростелеком» предоставит им доступ к технической и бизнес инфраструктуре компании», - отметил Вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком» Александр Айвазов.

С компаниями, которые предложат наиболее интересные и перспективные решения, «Ростелеком» продолжит сотрудничество в виде реализации совместных пилотных проектов, заключения партнерских соглашений, инвестиций в развитие бизнеса и даже его приобретение. Это позволит интегрировать разработки в продукты и сервисы «Ростелекома».

Авторы перспективных проектов получат доступ к технологической площадке, на которой они смогут отточить как сам продукт, так и механизм его вывода на рынок. Дополнительно «Ростелеком» предоставит стартапам возможность провести пилотный запуск с использованием собственной абонентской базы.

«Фонд «Сколково» также поддержит интересные «Ростелекому» команды, – говорит Директор по акселерации по напровлению «Телекоммуникации» Фонад «Сколково» Анастасия Демидова. – Те из них, которые получат статус участника «Сколково», смогут воспользоваться всеми инструментами поддержки Фонда, включая микрогранты до 1,5 млн рублей, гранты от 5 до 300 млн рублей (при выполнении условий грантовой политики), сопровождение проекта в процессе реализации «пилота» и дальнейшей работы с «Ростелекомом» для успешного вывода решения на рынок».

От ФРИИ выпускники с успешными бизнес-результатами могут получить seed-инвестиции до 25 млн рублей, а в дальнейшем инвестиции раунда А до 324 млн рублей.

В акселераторе со стартапами будут работать больше 160 трекеров и экспертов фонда. Они помогут предпринимателям проверить спрос на продукт, выстроить маркетинг и продажи. Фонд запустил уже 20 совместных акселераторов. В результате работы было сделано больше 50 пилотов, среди которых Stafory и МТС, HotW ifi и Ингосстрах, Кнопка Жизни и Enel, Brand Quad и Stada и многие другие.

Набор в программу проходит на сайте https://rostelecom.iidf.ru/. Заявки, полученные до 18 октября 2017 года, будут рассмотрены в рамках 14-го раунда акселерационной программы ФРИИ.





Иллюстрация - скриншот с сайта https://rostelecom.iidf.ru