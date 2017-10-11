Руководителя строительной компании в Волгограде ждет суд за задержку зарплаты своим работникам

Начиная с марта 2017 и по июнь текущего года руководство предприятия не выплачивало заработную плату восьми своим подчиненным, в том числе монтажнику, бетонщику, каменщику, арматурщику, двум электрогазосварщикам и двум плотникам. Общая сумма задолженности перед ними составила свыше 420 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном управлении СКР по региону, возбуждено уголовное дело. Причем, как установлено следователями, финансовая возможность расплатиться с работниками у предприятия была, о чем свидетельствует движение денежных средств по счетам. Однако тратились средства на иные цели, не связанные с оплатой труда.

В настоящее время на рассмотрении у органов следствия находится еще свыше 100 обращения граждан, в том числе коллективных, о невыплате им заработной платы руководством этого предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, согласно данным Волгоградстата, на 1 октября численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, составляет 834 человека, которым работодатели задолжали 33 млн 490 тыс. рублей.