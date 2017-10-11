К штрафу в размере 150 тысяч рублей приговорен гражданин одной из республик ближнего зарубежья, уличенный в попытке дачи взятки сотруднику полиции. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Иностранца задержали полицейские в середине сентября этого года в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Установлено, что гражданин одной из республик ближнего зарубежья привлек к трудовой деятельности двух своих соотечественников, не имеющих необходимых для этого патентов. Для составления протоколов работодателя и его нелегальных подсобных рабочих доставили в отдел полиции. Желая избежать привлечения к административной ответственности один из незаконно трудившихся мигрантов решил "договорится" с начальником отделения полиции, положив ему на стол 20 тысяч рублей. Майор полиции сообщил о случившемся в дежурную часть МВД. Взяткодатель был задержан оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа полиции.



