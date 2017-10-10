|Экономика
|11.10.2017 11:47
Юрий Чехов: В век высоких технологий все бизнес-процессы на виду у контролирующих органов
О перспективах волгоградского бизнеса, передовых технологиях надзорных ведомств, недальновидности отдельных предпринимателей и ожидаемых законодательных новациях рассказал ИА «Высота 102» председатель волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов.
- Юрий Викторович, прошел год, как вы возглавили реготделение «Деловой России». Основной задачей для себя вы определили выстраивание конструктивного диалога бизнеса с властью. Он сложился? Или каждой из сторон еще есть над чем работать?
- Диалог есть, но не всегда он успешен. И в этом вина и той, и другой стороны. Волгоградский бизнес сегодня разобщен, сложно сформулировать общие требования к власти, порой много эмоций, а в сухом остатке – заплатили штраф и продолжают ворчать. Проблемы есть, их надо решать - но системно, а не точечно. Вопрос коммуникаций с властью стоит остро, но диалог пошел. Выстроена работа с председателем облкомитета экономической политики и развития Александром Сиваковым, главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым, его первым заместителем Ириной Пешковой, зампредседателя облкомэкономразвития Евгением Усковым, руководителем департамента муниципального имущества Ириной Кондратенко. Сложился диалог и с руководителем волгоградского УФСН Романом Ивановым – выстраиваются форматы работы, есть идеи о совместных проектах общественной организации и налоговой. Главное – появляется деловое взаимодействие и понимание очевидных и неочевидных особенностей бизнес-процессов.
Но есть и «антигерои» - кто недостойно ведет себя по отношению к социально ответственному бизнесу. И, наверное, их имена скоро начнем публиковать, им тоже пора выходить «из тени». Если бизнес работает «в белую», платит все налоги, то он вправе требовать диалога – четкого и предметного. С другой стороны, волгоградский бизнес порой сам подставляется. В силу сегодняшней общественной работы я нередко встречаю откровенную экономическую безграмотность у предпринимателей. Например, при взаимодействии с различными концессиями. Ранее у волгоградского бизнеса не было опыта работы с ними. Структуры негосударственные, также как и мы – ООО, а значит отношения регулируются договорами. И перед тем как подмахнуть их своей подписью – надо читать!
- Весной делороссы проводили совещание с ресурсоснабжающими организациями. С ними удалось бизнес-сообществу выстроить эффективное взаимодействие?
- Тогда поводом послужили обращения предпринимателей, которые получили от оператора волгоградского водоканала (ООО «Концессии водоснабжения») спорные счета на оплату. Например, за пожарные гидранты, балансовая принадлежность которых договором не определена. Каждый вопрос разбирали в индивидуальном порядке, садились за стол переговоров и доказывали свою позицию. А предварительно, в течение месяца, собирали все необходимые документы для этой аргументированной позиции, для того, чтобы говорить на равных. Достигнуто взаимопонимание, есть диалог, все вопросы обсуждаемы. Но призываю предпринимателей более вдумчиво изучать документы, у нас нет заступников, мы полагаемся только на свои силы. В перспективе встанет вопрос и эксплуатации ливневой канализации, и тарифа на прием сточных вод, и многое другое. Предприниматель должен быть и информационно, и юридически подкован.
- Один из налоговых трендов - борьба с дроблением бизнеса. «Спецрежимная» оптимизация часто оборачивается предпринимателям миллионными штрафами. Где грань между «добросовестным» дроблением и «недобросовестным»?
- Налоговики трактуют так: если дробление привело к увеличению налоговой базы – оно в рамках закона. Если налоговая база уменьшилась – то это искусственное дробление и тогда свою правду бизнесмену остается лишь доказывать в суде. К слову, есть определение Конституционного суда РФ по волгоградскому ООО «Мастер-Инструмент». КС отказал в принятии жалобы к рассмотрению, но формулировки в определении весьма расплывчаты. А это, увы, путь к толкованию дробления налоговиками и судами в пользу бюджета. Если посмотреть на статистику, то с 2013 года количество налоговых проверок снизилось на 40%, а вот их эффективность – возросла. К примеру, если в 2013 году на одну выездную проверку было доначислено в среднем 6,9 миллиона рублей, то по итогам первого полугодия 2017 года эта цифра уже составляет 14,5 миллиона рублей. Увеличение в два раза! Как уже отмечал, сегодня у налоговой службы новейшее программное обеспечение, весь бизнес как на ладони. Создана система дистанционного автоматизированного контроля и мониторинга, изменен подход к планированию выездных налоговых проверок. С 2015 года проверяются не отдельные налогоплательщики, а в целом отрасль – торговые центры, фармацевтика, строительная индустрия. Это дает налоговой возможность составлять алгоритмы проверки по каждому сегменту рынка. В итоге – доначисления в бюджет и так называемый «волновой результат», когда те, к кому еще не дошла налоговая, добровольно начинают исполнять свои обязательства. ФНС РФ эффективно взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти – МВД, ФТС, ФСБ, Банк России, СК, Росфинмониторинг и т.д. Они обмениваются информацией в автоматическом режиме.
За последнее время волгоградские бизнесмены, в том числе состоящие в нашей организации, заплатили порядка 1,5 миллиарда рублей штрафа за «дробление бизнеса». Сейчас в век высоких технологий все бизнес-процессы на виду у контролирующих органов. Увеличить доходы можно только за счет развития бизнеса, а не за счет сокрытия своих доходов от надзорных ведомств. Отстраивать свою работу и отстаивать свои интересы грамотно и четко – единственно верный путь. Да, требования государства возрастают. Но таковы реалии бизнеса. Сегодня мы под «колпаком». Так о каких «хитростях» может идти речь? Уже утверждена «дорожная карта» по внедрению информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной деятельности» на 2017-2019 годы. А это значит, что информационные системы всех надзорных ведомств будут взаимодействовать. Часть бизнеса привыкла быть «в тени», но «тени» уже нет - все прозрачно, открыто и доступно.
- Налоговая практикует и формат «круглых столов» с представителями бизнеса и правоохранительных органов. Мотивировать предпринимателей на добровольное исполнение налоговых обязательств?
- Да, на днях я был приглашен на одно из таких заседаний с представителями сельхозпредприятий. К слову, с зерновыми сложилась непростая ситуация. В этом году собрали рекордных 130 миллионов тонн. Избыточный урожай, как оказалось, беда для нас. Производители зерна столкнулись с диктатом тех, кто его закупает. Необходимы госинтервенции по закупкам зерна. В некоторых регионах, как, например, в волгоградском, отсутствуют экспортные терминалы. Что касается предмета разговора – разговор был жесткий, надзорные ведомства четко обозначили свои позиции. У крупного зернового бизнеса также есть позиция – готовы подписать Хартию, предусматривающую отказ от недобросовестных методов оптимизации налоговой нагрузки и услуг компаний-посредников, но есть вопросы по необходимости раскрытия дополнительной информации, что предусматривает Хартия. Предприятия с малыми оборотами имеют больше вопросов, поэтому нужно садиться и обсуждать. После совещания мне позвонили 6 человек, говорят, давайте что-то предпринимать, выходить с предложениями. Надеюсь, запал у них не пройдет. Будем говорить, убеждать и действовать вместе.
- Ваш бизнес также под лупой надзорных ведомств?
- А какие могут быть преференции? Все то же, что и у других. Сейчас идут две выездные проверки налоговой и одна Роспотребнадзора. В начале прошлого года прошли проверку Росфинмониторинга (наблюдение со стороны государственных структур за экономической деятельностью компаний и бизнесменов, их денежными потоками, контроль и надзор за проведением определенных финансовых операций – прим.). Нас потрясла та степень знаний, информированности о мельчайших деталях нашей деятельности, которой владеют в ведомстве. Месяц готовили им документы, еще месяц шла проверка. «Испытание» прошли успешно. После финмониторинга сами решили провести и внутренний аудит по итогам более 10 лет работы.
- В этом году волгоградские делороссы инициировали обсуждение по ряду острых вопросов: земельные арендные платежи, имущественный налог, новые правила которого, как ожидается, будут законодательно оформлены до конца года. Как обстоят дела сейчас по этим направлениям?
- По земельному налогу нам удалось создать досудебную комиссию при городской администрации, где рассматриваются спорные начисления по арендным платежам за земельные участки. Работа ведется в тесном сотрудничестве с региональным Уполномоченным по правам предпринимателей Ольгой Устиновой. Добились того, что не будут начисляться пени на период с 1 апреля (дата введения новой методики расчетов) до даты получения предпринимателем извещения, а также есть возможность оплатить сложившуюся задолженность в рассрочку. Для этого нужно написать гарантийное письмо, в котором указать, к примеру, за 3-4 месяца оплата равными долями будет произведена. В свою очередь, муниципалитет не будет обращаться с иском в суд о досрочном расторжении договора из-за скопившихся долгов. Эти предложения бизнес-сообщества уже закреплены решением комиссии. Что касается имущественного налога и нового порядка его расчета - это вопрос самой ближайшей перспективы. Федеральный центр давал время, мы в числе девяти субъектов, кто не принял еще соответствующего регионального закона. От власти хотелось бы разумного подхода, в частности, поэтапного перехода. Максимальная налоговая ставка в 2% больно ударит по волгоградскому бизнесу. Торговля, общепит, деловые центры – это не крупный бизнес и подобные изменения для них существенны. Сейчас идут обсуждения, надеемся, что мнение бизнеса власть учтет при принятии решения.
- В информационной повестке есть хоть что-то позитивное сегодня? Что радует бизнесменов?
- Безусловно. Например, Минпромторг предложил упразднить закон о рынках. Избыточное администрирование привело к тому, что количество рынков в стране за последние 10 лет сократилось почти в 5 раз. Например, в Волгоградской области со 136 до 34. Где фермерам торговать? Пакет законопроектов, упрощающих порядок организации рынков, уже разработан Минпромторгом. Также на повестке вопрос выкупа федеральной госсобственности по приоритетному праву с пятилетней рассрочкой. Это было предложение «Опоры России» и президент с ним согласился. Положительно оценивает бизнес-сообщество и идею о наделении бизнес-омбудсменов правом представлять интересы предпринимателей в судах. Соответствующие предложения по поручению президента сейчас готовит правительство. На следующей неделе состоится XIII Съезд Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Думаю, позитивность информационной повестки будет расширена.
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