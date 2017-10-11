|Спорт
|11.10.2017 12:06
Болельщиков из Волгограда проконсультируют по бесплатному проезду на матчи ЧМ-2018
Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция — 2018», зрители соревнований будут бесплатно передвигаться на дополнительных поездах между городами-организаторами. А в дни матчей некоторые маршруты городского общественного транспорта в городах-организаторах станут «маршрутами соревнований», проезд в которых для болельщиков также будет бесплатным.
В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки, где болельщики ЧМ-2018 смогут уточнить аспекты бесплатного передвижения между городами.
Для обеспечения болельщиков полной и достоверной информацией о доступном транспортном обеспечении между городами-организаторами и внутри них АНО «Транспортная дирекция-2018» разрабатывает «Транспортный гид болельщика», который будет реализован в виде интернет-сайта и мобильного приложения.
Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Именно эти документы дают право на бесплатное передвижение между городами-участники ЧМ-2018 и внутри них.
Свои вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте [email protected]
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|11.10.2017 17:06
В Волгограде удалось восстановить полные имена более 26 тысяч воинов, похороненных на Мамаевом кургане
На сегодняшний день расшифрованы имена большинства бойцов Красной Армии, захороненных в братских могилах на Мамаевом кургане, сообщает ИА «Высота 102». Имена 26158 воинов, которые удалось полностью восстановить, выбиты на гранитной стене мемориального кладбища. Как рассказала старший научный сотрудник отдела поисковой работы музея – заповедника «Сталинградская битва» Лариса Землякова, когда 50 с лишним лет назад останки красноармейцев, погибших в боях за город, переносили на Мамаев курган, военкомат предоставлял лишь карточки с фамилиями и инициалами. ...
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|Экономика
|11.10.2017 16:17
Вопросы развития промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов на территории Волгоградской области обсудили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ходе рабочей встречи рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов компаний «ЕвроХим», «Лукойл», Волгоградского алюминиевого завода, предприятия «Каустик», также обсуждались предложения по развитию площадки «Химпрома». Как подчеркнули в пресс-службе, по итогам работы в 2014 – первом полугодии 2017 года - объем освоенных в индустриальном секторе вложений составил 256 миллиардов рублей. За последние три года 23 предприятия Волгоградской области и три вуза (ВолГМУ, ВолГТУ, ВолГУ) в общей сложности...
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|Телеком
|11.10.2017 16:06
«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов в совместную акселерационную программу. Организаторы будут поддерживать и развивать компании, занимающиеся проектами по созданию оборудования и программного обеспечения для виртуализации телекоммуникационных сетей и ЦОДов, а также стартапы в сфере IoT и IIoT, кибербезопасности, видеоаналитики, технологий компьютерного зрения, connected cars, дронов и smart cars. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, обязательными для стартапа требованиями являются: соответствие ИТ тематике, наличие готового к продаже продукта или решения, не менее двух человек в команде проекта и прогнозируемый оборот компании не менее 300 млн руб. в год через 3-5 лет. ...
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|Происшествия
|11.10.2017 15:45
Сегодня Дзержинский районный суд Волгограда приговорил за разбойное нападение на магазин Дагира Магомедова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Арсена Сапиева – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Напомним, в сентябре 2016 года Магомедов с целью разбойного нападения на магазин «Империя цен» предложил своему другу Сапиеву, ранее работавшему охранником в указанном магазине, оказать пособничество в совершении планируемого преступления. По плану злоумышленников непосредственно нападение и хищение...
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|Расследования
|11.10.2017 14:07
Начиная с марта 2017 и по июнь текущего года руководство предприятия не выплачивало заработную плату восьми своим подчиненным, в том числе монтажнику, бетонщику, каменщику, арматурщику, двум электрогазосварщикам и двум плотникам. Общая сумма задолженности перед ними составила свыше 420 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном управлении СКР по региону, возбуждено уголовное дело. Причем, как установлено следователями, финансовая возможность расплатиться с работниками у предприятия была, о чем свидетельствует движение денежных средств по счетам. Однако тратились средства на иные цели, не связанные с оплатой труда. В настоящее время на...
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|Общество
|11.10.2017 13:49
Практически ничего не изменилось в жизни обитателей двухэтажного дома по улице Саушинской, 37, с того самого дня, когда в одной из квартир упал потолок. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об этом в фоторепортаже «Жильцы дома в Волгограде созерцают рухнувший потолок в квартире» 14 августа 2017 года. ...
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|Происшествия
|11.10.2017 13:15
Столкновение автобуса №68 и легкового автомобиля произошло в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, в результате ДТП есть пострадавшие. Ушибы получила 54-летняя пассажирка автобуса, но от госпитализации она отказалась. Авария произошла около полудня в районе остановки Грамши. Причины ДТП выясняются.
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|Общество
|11.10.2017 12:58
Сразу три показа уникального шоу-спектакля «Мечты, меняющие мир» организовала в Волгограде компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» при содействии «Российского детского фонда». Благотворительные акции для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями проводятся компанией уже несколько лет подряд. И эта осень не стала исключением. Свыше полутора тысяч детей из разных районов Волгоградской области вновь смогли посмотреть уникальное представление. Перед началом шоу маленькие зрители сфотографировались с удивительными роботами-трансформерами, получили на память об этом дне фотографию и небольшой сувенир от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». А во время представления прямо на сцене Профессор Бром, Волшебник Типо, мечтатель и изобретатель Кирилл Сергеевич раскрыли тайны и секреты свершений великих российских...
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|Расследования
|11.10.2017 12:36
К штрафу в размере 150 тысяч рублей приговорен гражданин одной из республик ближнего зарубежья, уличенный в попытке дачи взятки сотруднику полиции. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. Иностранца задержали полицейские в середине сентября этого года в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Установлено, что гражданин одной из республик ближнего зарубежья привлек к трудовой деятельности двух своих соотечественников, не имеющих необходимых для этого патентов. Для составления протоколов работодателя и его нелегальных подсобных рабочих доставили в отдел полиции. Желая избежать привлечения к административной ответственности один из незаконно трудившихся мигрантов решил "договорится" с...
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|Общество
|11.10.2017 12:15
В Волгограде прописанный в муниципальных контрактах минимальный перечень работ во дворах жилых домов к 1 октября – официальному сроку их завершения - в полном объеме не выполнен. К такому выводу, как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, пришли волгоградские «фронтовики», которые провели рейд по дворовым территориям, где проводятся работы в рамках программы благоустройства городской среды. Частично выполнены работы во дворах домов №4, №8, №14Б по улице Советской, во дворе домов №41, №41Б и №43 по проспекту Ленина сделаны только пешеходные и внутридворовые...
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|Экономика
|11.10.2017 11:47
О перспективах волгоградского бизнеса, передовых технологиях надзорных ведомств, недальновидности отдельных предпринимателей и ожидаемых законодательных новациях рассказал ИА «Высота 102» председатель волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, прошел год, как вы возглавили реготделение «Деловой России». Основной задачей для себя вы определили выстраивание конструктивного диалога бизнеса с властью. Он сложился? Или каждой из сторон еще есть над чем работать? - Диалог есть, но не всегда он успешен. И в этом вина и той, и другой стороны. Волгоградский бизнес сегодня разобщен, сложно сформулировать общие требования к...
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|Происшествия
|11.10.2017 10:47
Полицейские задержали в Котельниковском районе жителя Волгограда за ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне 36-летний мужчина, будучи пьяным, позвонил в службу поддержки клиентов банка, расположенного в Самарской области. Он пытался выяснить у сотрудников причину задержки зачисления зарплаты на его счет. Но, не получив ответа, мужчина разозлился и заявил, что здание банка заминировано. Личность телефонного хулигана быстро установили. Им оказался волгоградец, работающий в Котельниковском районе на одной из стройплощадок вахтовым методом. За ложное сообщение о минировании ему грозит до трех лет лишения свободы.
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|Общество
|11.10.2017 10:11
Найденные при реконструкции теплотрассы в Комсомольском саду Волгограда останки жителей Царицына перезахоранивать не нужно. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня журналистам сообщили археологи, исследовавшие находку. По их словам, останки людей, обнаруженные в ходе земляных работ, не представляют археологической ценности. Это обычные жители Царицына - старики, взрослые, дети, в основном православные, которые были похоронены на Скорбященском кладбище Царицына вблизи стоявшей здесь когда-то церкви. По их словам, это кладбище находилось с середины XVIII века до 1886 года на территории современного горсада. Взору коммунальщиков открылся не только склеп с человеческими останками, но и кости, которые можно увидеть на...
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|Происшествия
|11.10.2017 09:48
В двух личных подсобных хозяйствах Суровикино и селе Мирошники Котовского района зафиксированы новые очаги африканской чумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, это выяснилось в результате лабораторных исследований специалистами волгоградской областной ветеринарной лаборатории. В настоящее время на территории Котовсого и Суровикинского муниципальных районов проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения АЧС. Работают специалисты ветеринарной службы, устанавливаются охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты. Сотрудники комитета ветеринарии напоминают, что заболевание африканской чумы свиней не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животных, поскольку...
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|Происшествия
|11.10.2017 09:28
В Кировском районе Волгограда семья из трех человек отравилась угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, пострадали женщина 38 лет, мужчина 44 лет и шестимесячный ребенок. Их состояние оценивается как средней тяжести. Проводится проверка.
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11 октября 17:06
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11 октября 13:15
11 октября 12:58
11 октября 12:15
11 октября 12:06
Болельщиков из Волгограда проконсультируют по бесплатному проезду на матчи ЧМ-2018 8
11 октября 11:47
11 октября 10:47
11 октября 10:11
11 октября 09:28
11 октября 07:17
10 октября 20:32
Спорт
11 октября 12:06
Болельщиков из Волгограда проконсультируют по бесплатному проезду на матчи ЧМ-2018 8
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23 сентября 15:47
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