Болельщиков из Волгограда проконсультируют по бесплатному проезду на матчи ЧМ-2018

Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция — 2018», зрители соревнований будут бесплатно передвигаться на дополнительных поездах между городами-организаторами. А в дни матчей некоторые маршруты городского общественного транспорта в городах-организаторах станут «маршрутами соревнований», проезд в которых для болельщиков также будет бесплатным.

В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки, где болельщики ЧМ-2018 смогут уточнить аспекты бесплатного передвижения между городами.

Для обеспечения болельщиков полной и достоверной информацией о доступном транспортном обеспечении между городами-организаторами и внутри них АНО «Транспортная дирекция-2018» разрабатывает «Транспортный гид болельщика», который будет реализован в виде интернет-сайта и мобильного приложения.

Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Именно эти документы дают право на бесплатное передвижение между городами-участники ЧМ-2018 и внутри них.

Свои вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте [email protected]







