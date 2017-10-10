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Общество
 11.10.2017 10:11

Археологи предлагают не трогать старые захоронения горожан, обнаруженные в центре Волгограда




Найденные при реконструкции теплотрассы в Комсомольском саду Волгограда останки жителей Царицына перезахоранивать не нужно. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня журналистам сообщили археологи, исследовавшие находку. По их словам, останки людей, обнаруженные в ходе земляных работ, не представляют археологической ценности. Это обычные жители Царицына - старики, взрослые, дети, в основном православные, которые были похоронены на Скорбященском кладбище Царицына вблизи стоявшей здесь когда-то церкви. По их словам, это кладбище находилось с середины XVIII века до 1886 года на территории современного горсада. Взору коммунальщиков открылся не только склеп с человеческими останками, но и кости, которые можно увидеть на стенах траншеи. По подсчетам археологов, это останки примерно 30-40 человек. Специалисты считают, что их кости трогать не нужно, их следует оставить на своих местах, аккуратно закопать и больше не тревожить.
Подробнее - в видеоматериале.

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Расследования 11.10.2017 12:36 (Обновлено: 11.10.2017 12:40)

К штрафу в размере 150 тысяч рублей приговорен гражданин одной из республик ближнего зарубежья, уличенный в попытке дачи взятки сотруднику полиции. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. Иностранца задержали полицейские в середине сентября этого года в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Установлено, что гражданин одной из республик ближнего зарубежья привлек к трудовой деятельности двух своих соотечественников, не имеющих необходимых для этого патентов. Для составления протоколов работодателя и его нелегальных подсобных рабочих доставили в отдел полиции. Желая избежать привлечения к административной ответственности один из незаконно трудившихся мигрантов решил "договорится" с...
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Общество 11.10.2017 12:15

Ситуацию с ремонтом дворовых территорий в Волгограде общественники назвали плачевной В Волгограде прописанный в муниципальных контрактах минимальный перечень работ во дворах жилых домов к 1 октября – официальному сроку их завершения - в полном объеме не выполнен. К такому выводу, как сообщили  ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, пришли волгоградские «фронтовики», которые провели рейд по дворовым территориям, где проводятся работы в рамках программы благоустройства городской среды. Частично выполнены работы во дворах домов №4, №8, №14Б по улице Советской, во дворе домов №41, №41Б и №43 по проспекту Ленина сделаны только пешеходные и внутридворовые проезды для...
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Спорт 11.10.2017 12:06

Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция — 2018», зрители соревнований будут бесплатно передвигаться на дополнительных поездах между городами-организаторами. А в дни матчей некоторые маршруты городского общественного транспорта в городах-организаторах станут «маршрутами соревнований», проезд в которых для болельщиков также будет бесплатным. В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки, где болельщики ЧМ-2018 смогут уточнить аспекты бесплатного передвижения между городами. Для обеспечения болельщиков полной и достоверной информацией о доступном транспортном обеспечении между городами-организаторами и внутри них АНО «Транспортная дирекция-2018» разрабатывает «Транспортный гид болельщика», который будет реализован в виде интернет-сайта...
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Экономика 11.10.2017 11:47

Юрий Чехов: В век высоких технологий все бизнес-процессы на виду у контролирующих органов О перспективах волгоградского бизнеса, передовых технологиях надзорных ведомств, недальновидности отдельных предпринимателей и ожидаемых законодательных новациях рассказал ИА «Высота 102» председатель волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, прошел год, как вы возглавили реготделение «Деловой России». Основной задачей для себя вы определили выстраивание конструктивного диалога бизнеса с властью. Он сложился? Или каждой из сторон еще есть над чем работать? - Диалог есть, но не всегда он успешен. И в этом вина и той, и другой стороны. Волгоградский бизнес сегодня разобщен, сложно сформулировать общие требования к...
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Происшествия 11.10.2017 10:47

Полицейские задержали в Котельниковском районе жителя Волгограда за ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне 36-летний мужчина, будучи пьяным, позвонил в службу поддержки клиентов банка, расположенного в Самарской области. Он пытался выяснить у сотрудников причину задержки зачисления зарплаты на его счет. Но, не получив ответа, мужчина разозлился и заявил, что здание банка заминировано. Личность телефонного хулигана быстро установили. Им оказался волгоградец, работающий в Котельниковском районе на одной из стройплощадок вахтовым методом. За ложное сообщение о минировании ему грозит до трех лет лишения свободы. 
Прочитана: 1347 раз
Происшествия 11.10.2017 09:48

В  двух личных подсобных хозяйствах  Суровикино и селе Мирошники Котовского района зафиксированы новые очаги африканской чумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, это выяснилось в результате  лабораторных исследований специалистами  волгоградской областной ветеринарной лаборатории. В настоящее время на территории Котовсого и Суровикинского муниципальных районов проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения АЧС. Работают специалисты ветеринарной службы, устанавливаются охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты.  Сотрудники комитета ветеринарии напоминают, что заболевание африканской чумы свиней не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животных, поскольку...
Прочитана: 718 раз
Происшествия 11.10.2017 09:28

В Кировском районе Волгограда семья из трех человек отравилась угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, пострадали женщина 38 лет, мужчина 44 лет и шестимесячный ребенок. Их состояние оценивается как средней тяжести. Проводится проверка. 
Прочитана: 1441 раз
Экономика 11.10.2017 07:17

Семь регионов, по данным Национального объединения строителей, могут остаться без строительных саморегулируемых организаций СРО и будут вынуждены свернуть свою деятельность. Это Волгоградская, Костромская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская и Смоленская области. Об этом пишет газета «Известия», сообщает ИА «Высота 102».  С октября Ростехнадзор приступил к проверкам саморегулируемых организаций, работающих в строительной сфере. Сейчас, по оценке Национального объединения строителей, уже есть основания прекратить деятельность 64 СРО, которые не смогли представить средства, собранные в компенсационный фонд. Строительные компании, которые состояли в ликвидированных СРО, автоматически лишатся допуска к работам. Одно из наиболее частых нарушений, на которых ловят СРО, — потеря компенсационного фонда. Он формируется...
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Экология 11.10.2017 06:32

На международной конференции в Волгограде обсудят проблемы экологии в России и США Международная научно-практическая конференция  «Актуальные проблемы охраны окружающей среды в России и США» пройдет в Волгограде в зале филиала РАНХиГС. Как сообщили ИА «Высота 102» в экологическом совете при Волгоградской облдуме, в мероприятии примут участие экологи и преподаватели университетов Волгограда, Саратова, Оренбурга, республики Киргизии, других городов России и зарубежья, включая США.  Участники мероприятия обсудят ряд экологических проблем, затрагивающих интересы не только волгоградского региона, но и всей страны. Всего будет представлено около 40 докладов на самые разные темы в этой сфере.  Директор...
Прочитана: 609 раз
Астрахань 10.10.2017 20:32

Астраханские черепашки «получили» доступ в Интернет Во время монтажных работ при прокладывании линии связи в одном из посёлков Астраханской области сотрудники компании «Реал» обнаружили несколько детёнышей черепахи возле муфты для кабеля. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Устройство для защиты мест соединения оптического волокна для Интернета «юные исследователи», скорее всего, выбрали в качестве места будущей зимовки. Маленькие гости встречу со связистами восприняли спокойно и прятаться не торопились. Называть черепашек в честь известных итальянских художников и скульпторов эпохи Возрождения сотрудники компании не стали: «Им больше подойдут имена Марк или Стив, например. За причастность к информационным технологиям», - заявили они. 
Прочитана: 4600 раз
Аналитика 10.10.2017 20:06

Смотрите сегодня в программе: активный процесс ремонта причальной стенки центральной набережной Волгограда ускользнул от телекамеры ИА «Высота 102». Памяти защитников Сталинграда: мемориальный комплекс на Мамаевом кургане украсила новая аллея. Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов: эффект неожиданности и стремительные броски полицейских нарушили покой тепличных городков Иловлинского района Волгоградской области. А у нас в Красноармейском районе: рухнувший потолок и ползущие трещины в доме на улице Саушинской не мешают взимать квартплату с жителей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
Прочитана: 20802 раз
Общество 10.10.2017 17:47

Госжилинспекцию Волгоградской области назвали одной из лучших в России Минстрой России опубликовал рейтинг работы государственных жилищных инспекций за первое полугодие 2017 года, в число лидеров которого, вместе с Оренбургской, Ивановской, Тверской областями вошел и волгоградский регион. Как говорится на официальном сайте министерства, сообщает ИА «Высота 102», в числе ключевых критериев оценки - информационная открытость инспекций и результативность решения проблем граждан. Глава Минстроя РФ Михаил Мень отметил, что «органы жилищного надзора - главный защитник прав собственников жилья, поэтому именно эти факторы работы инспекций мы считаем принципиально значимыми».  Напомним, в настоящее время в Волгоградской области только в реестре...
Прочитана: 2988 раз
Общество 10.10.2017 16:37

В Волгоградской области зафиксируют лучшего грибного охотника В природном парке «Цимлянские пески» Чернышковского района в седьмой раз пройдет открытый чемпионат Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроде, соревнования пройдут по 4 номинациям: командное и личное первенство, «Гриб-великан», «За улучшение экологии лесного массива» - победа в этой номинации достанется тому, кто попутно соберет наибольшее количество мусора. По уже сложившейся традиции перед началом соревнований участникам будут выданы мешки для мусора.  Перед началом чемпионата специалисты парка проинструктируют о правилах поведения в лесу, а также о том, какие грибы собирать можно, а какие необходимо обходить стороной. За обнаруженные при подведении итогов соревнований в корзинках...
Прочитана: 1378 раз
Общество 10.10.2017 16:14

Ровно неделя отведена на демонтаж одноэтажного здания лечебно-санаторного назначения, расположенного в Дзержинском районе Волгограда по адресу ул. Котовского, 43. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время идет отбор организации на право заключения договора на выполнение работ по демонтажу указанного здания, площадью 505 кв.м. Начальная цена закупки составляет 951 884,76 руб. В технической документации указано, что здание 1961 года постройки, кирпичное с деревянными перегородками и перекрытиями. Его разбор будет проведен методом обрушения. Ранее в здании №43 по улице Котовского находилась поликлиника №14. Ее закрыли более 10 лет назад, так как помещения не соответствовали требованиям СНиП и СанПиН. Здание, которое долги...
Прочитана: 3122 раз
Общество 10.10.2017 14:53

Сегодня вице-премьер Ольга Голодец рассказала журналистам о самых популярных профессиях в сфере среднего профессионального образования среди молодежи. Как сообщает ИА "Высота 102", лидерами списка стали повар, кондитер, автомеханик, специалист в строительной отрасли и в сфере IT-технологий. В 2017 году конкурс на некоторые направления был даже выше, чем в ВУЗы. По словам Голодец, это объясняется ростом популярности и качества среднего профессионального образования. Сегодня в системе среднего профессионального образования в России обучаются 2 миллиона 850 тысяч человек. Половина из них получают образование по стандартам мирового движения WorldSkills, и в ближайшие годы на новые стандарты перейдут и все остальные учреждения.  В Волгоградской области...
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