Смотрите сегодня в программе: активный процесс ремонта причальной стенки центральной набережной Волгограда ускользнул от телекамеры ИА «Высота 102». Памяти защитников Сталинграда: мемориальный комплекс на Мамаевом кургане украсила новая аллея. Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов: эффект неожиданности и стремительные броски полицейских нарушили покой тепличных городков Иловлинского района Волгоградской области. А у нас в Красноармейском районе: рухнувший потолок и ползущие трещины в доме на улице Саушинской не мешают взимать квартплату с жителей.







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



