В Волгоградской области зафиксируют лучшего грибного охотника









В природном парке «Цимлянские пески» Чернышковского района в седьмой раз пройдет открытый чемпионат Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроде, соревнования пройдут по 4 номинациям: командное и личное первенство, «Гриб-великан», «За улучшение экологии лесного массива» - победа в этой номинации достанется тому, кто попутно соберет наибольшее количество мусора. По уже сложившейся традиции перед началом соревнований участникам будут выданы мешки для мусора.

Перед началом чемпионата специалисты парка проинструктируют о правилах поведения в лесу, а также о том, какие грибы собирать можно, а какие необходимо обходить стороной. За обнаруженные при подведении итогов соревнований в корзинках участников ядовитые грибы будут начисляться штрафные баллы. Соревнования состоятся уже в эту субботу.