Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны окружающей среды в России и США» пройдет в Волгограде в зале филиала РАНХиГС. Как сообщили ИА «Высота 102» в экологическом совете при Волгоградской облдуме, в мероприятии примут участие экологи и преподаватели университетов Волгограда, Саратова, Оренбурга, республики Киргизии, других городов России и зарубежья, включая США.

Участники мероприятия обсудят ряд экологических проблем, затрагивающих интересы не только волгоградского региона, но и всей страны. Всего будет представлено около 40 докладов на самые разные темы в этой сфере.

Директор отдела водоснабжения Управления гражданской защиты федерального агентства по охране окружающей среды правительства США, профессор Марк Натан Поллинс расскажет о защите питьевых ресурсов США и о контроле правительства штатов федеральным правительством в этой области, поделится опытом правоприменения в области экологического права, расскажет об организации и структуре правовой системы США в области экологии, о работе отдела уголовного правоприменения, криминалистики и профессиональной переподготовки управления гражданской защиты Федерального Агентства по охране окружающей среды правительства США.

В рамках конференции состоится научно-практический семинар с участием молодых ученых «Охрана окружающей среды в России и США: сравнительно-правовой анализ». Планируется, что все участники конференции посетят Волго-Ахтубинскую пойму.

В завершении мероприятия пройдет круглый стол с участием членов экологического совета при Волгоградской областной думе, на котором с докладом об актуальных проблемах охраны окружающей среды в Волгоградской области» выступит Ирина Соловьева, заместитель председателя областного парламента.

Конференция начнет работу 13 октября и завершится 21 октября.



