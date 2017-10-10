В правительстве РФ назвали самые популярные профессии среди молодежи

Сегодня вице-премьер Ольга Голодец рассказала журналистам о самых популярных профессиях в сфере среднего профессионального образования среди молодежи. Как сообщает ИА "Высота 102", лидерами списка стали повар, кондитер, автомеханик, специалист в строительной отрасли и в сфере IT-технологий.

В 2017 году конкурс на некоторые направления был даже выше, чем в ВУЗы. По словам Голодец, это объясняется ростом популярности и качества среднего профессионального образования. Сегодня в системе среднего профессионального образования в России обучаются 2 миллиона 850 тысяч человек. Половина из них получают образование по стандартам мирового движения WorldSkills, и в ближайшие годы на новые стандарты перейдут и все остальные учреждения.

В Волгоградской области действует 73 образовательных учреждений этого типа, из них 66 государственные и 7 - частные. Всего среднее профессиональное образование в области получает 45 тысяч 708 человек.

Волгоградская область официально участвует в движении WorldSkills Russia с 2014 года. В феврале 2016 года состоялся первый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), в октябре 2016 года прошел второй. Сборная региона два года подряд показывает стабильно высокие результаты, занимая первые и призовые места Национального чемпионата рабочих профессий, принимая участие в мировых и европейских первенствах.



