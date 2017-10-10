На Мамаевом кургане в Волгограде заложили аллею памяти воинов-железнодорожников









Аллею памяти из 900 деревьев и кустарников высадили сегодня на западном склоне Мамаева кургана в Волгограде, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Открылся сегодня на главной высоте России и памятный знак железнодорожникам - защитникам Сталинграда. Эти события, приуроченные к 75 годовщине Победы в Сталинградской битве, состоялись благодаря поддержке регионального отделения "Российского военно-исторического общества", музея-заповедника "Сталинградская битва" и сегодняшних железнодорожников.

Выполненный из карельского мрамора знак установлен на воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана. На его открытие пришли дети Сталинграда, представители администрации области и города, ветераны-железнодорожники, студенты и школьники. После торжественной церемонии открытия памятного знака они, чуть ниже по склону, посадили новую аллею в память о павших защитниках Сталинграда.

















Все присутствующие отдали дань памяти подвигу тех, кто в дни Сталинградской битвы доставлял на фронт продовольствие, оружие и боеприпасы, а также пополнение. Так, под обстрелами и бомбежками к оборонявшимся советским войскам за полгода удалось доставить более 340 тысяч вагонов, а из города удалось эвакуировать тысячи раненых.







