Волгоградская область может предложить Госдуме РФ ввести дифференцированные ставки налога на доходы физических лиц. Как сообщает ИА «Высота 102», с инициативой о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ выступает Фроловская районная дума. Соответствующее обращение поступило в региональный парламент, который должен рассмотреть предложение и решить — будет ли законопроект внесен в нижнюю палату парламента страны.

В пояснительной записке к документу, фроловские депутаты упомянули высказывание президента России Владимира Путина, датированное 2013 годом. Тогда глава государства, рассуждая на тему целесообразности введения прогрессивной шкалы ставок для НДФЛ, отметил, что «мы когда-то должны подумать» о переходе на данную систему, но делать это нужно аккуратно.

Авторы законодательной инициативы предлагают разделить плательщиков налога на четыре категории в зависимости от уровня их годового заработка. Так, граждане с доходом до 100 тысяч рублей должны отчислять в бюджет 5% от вырученных денежных средств, от 100 тысяч — до 3 млн рублей — 13%, от 3 млн — до 10 млн — 18%, от 10 млн — 25%.

Депутаты фроловской гордумы полагают, что в нынешнем виде подоходный налог не стал ведущим источником формирования бюджетной системы страны. Его потенциал, как считают авторы законодательной идеи, можно повысить, если взимать повышенную плату с граждан, получающих сверхдоходы. При этом нагрузка на жителей со «скромным» заработком будет снижена.

В настоящее время ставка НДФЛ, как известно, единая и составляет 13% от доходов физлица. Налог на доходы физических лиц является главным источником пополнения бюджета региона среди прочих обязательных сборов.

По итогам декларационной кампании 2016 года, УФНС по Волгоградской области выявило в регионе 4 миллиардера. Еще три налогоплательщика показали доходы в размере от 500 млн до 1 млрд рублей.