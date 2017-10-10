Перед судом в Жирновском районе предстанет 57-летний местный житель, который на четыре дня оставил своего 89-летнего отца одного в опасном для жизни и здоровья состоянии. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

По версии следствия, в июне этого года между отцом и сыном, которые вместе систематически употребляли спиртное, возник конфликт. У обвиняемого возник умысел на оставление престарелого отца, страдающего тяжелым заболеванием и лишенного возможности самостоятельно передвигаться. В полицию обратились соседи, обеспокоенные длительным отсутствием мужчины. Выяснилось, что находясь без помощи, пищи и воды, пожилой человек пытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он помещен в социальное учреждение специализированного типа, где находится в настоящее время. Расследование уголовного дела проводилось Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по области. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. Ожидать суда он будет под домашним арестом.



