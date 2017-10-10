|Расследования
|10.10.2017 12:28(Обновлено: 10.10.2017 12:30)
В Волгоградской области за оставление беспомощного старика в опасности будут судить его сына
Перед судом в Жирновском районе предстанет 57-летний местный житель, который на четыре дня оставил своего 89-летнего отца одного в опасном для жизни и здоровья состоянии. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.
По версии следствия, в июне этого года между отцом и сыном, которые вместе систематически употребляли спиртное, возник конфликт. У обвиняемого возник умысел на оставление престарелого отца, страдающего тяжелым заболеванием и лишенного возможности самостоятельно передвигаться. В полицию обратились соседи, обеспокоенные длительным отсутствием мужчины. Выяснилось, что находясь без помощи, пищи и воды, пожилой человек пытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он помещен в социальное учреждение специализированного типа, где находится в настоящее время. Расследование уголовного дела проводилось Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по области. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. Ожидать суда он будет под домашним арестом.
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В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Общество
|10.10.2017 16:37
В природном парке «Цимлянские пески» Чернышковского района в седьмой раз пройдет открытый чемпионат Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроде, соревнования пройдут по 4 номинациям: командное и личное первенство, «Гриб-великан», «За улучшение экологии лесного массива» - победа в этой номинации достанется тому, кто попутно соберет наибольшее количество мусора. По уже сложившейся традиции перед началом соревнований участникам будут выданы мешки для мусора. Перед началом чемпионата специалисты парка проинструктируют о правилах поведения в лесу, а также о том, какие грибы собирать можно, а какие необходимо обходить стороной. За обнаруженные при подведении итогов соревнований в корзинках...
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|Общество
|10.10.2017 16:14
Ровно неделя отведена на демонтаж одноэтажного здания лечебно-санаторного назначения, расположенного в Дзержинском районе Волгограда по адресу ул. Котовского, 43. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время идет отбор организации на право заключения договора на выполнение работ по демонтажу указанного здания, площадью 505 кв.м. Начальная цена закупки составляет 951 884,76 руб. В технической документации указано, что здание 1961 года постройки, кирпичное с деревянными перегородками и перекрытиями. Его разбор будет проведен методом обрушения. Ранее в здании №43 по улице Котовского находилась поликлиника №14. Ее закрыли более 10 лет назад, так как помещения не соответствовали требованиям СНиП и СанПиН. Здание, которое долги...
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|Общество
|10.10.2017 14:53
Сегодня вице-премьер Ольга Голодец рассказала журналистам о самых популярных профессиях в сфере среднего профессионального образования среди молодежи. Как сообщает ИА "Высота 102", лидерами списка стали повар, кондитер, автомеханик, специалист в строительной отрасли и в сфере IT-технологий. В 2017 году конкурс на некоторые направления был даже выше, чем в ВУЗы. По словам Голодец, это объясняется ростом популярности и качества среднего профессионального образования. Сегодня в системе среднего профессионального образования в России обучаются 2 миллиона 850 тысяч человек. Половина из них получают образование по стандартам мирового движения WorldSkills, и в ближайшие годы на новые стандарты перейдут и все остальные учреждения. В Волгоградской области...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|10.10.2017 14:36
Аллею памяти из 900 деревьев и кустарников высадили сегодня на западном склоне Мамаева кургана в Волгограде, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Открылся сегодня на главной высоте России и памятный знак железнодорожникам - защитникам Сталинграда. Эти события, приуроченные к 75 годовщине Победы в Сталинградской битве, состоялись благодаря поддержке регионального отделения "Российского военно-исторического общества", музея-заповедника "Сталинградская битва" и сегодняшних железнодорожников. Выполненный из карельского мрамора знак установлен на воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана. На его открытие пришли дети Сталинграда, представители администрации области и города, ветераны-железнодорожники, студенты и школьники. После торжественной церемонии открытия памятного знака они, чуть ниже по склону,...
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|Экономика
|10.10.2017 14:00
Волгоградская область может предложить Госдуме РФ ввести дифференцированные ставки налога на доходы физических лиц. Как сообщает ИА «Высота 102», с инициативой о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ выступает Фроловская районная дума. Соответствующее обращение поступило в региональный парламент, который должен рассмотреть предложение и решить — будет ли законопроект внесен в нижнюю палату парламента страны. В пояснительной записке к документу, фроловские депутаты упомянули высказывание президента России Владимира Путина, датированное 2013 годом. Тогда глава государства, рассуждая на тему целесообразности введения прогрессивной шкалы ставок для НДФЛ, отметил, что «мы когда-то должны подумать» о переходе на данную систему, но делать это нужно аккуратно. Авторы...
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|Общество
|10.10.2017 13:45
Сегодня начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко представил личному составу Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский" нового руководителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, им назначен подполковник полиции Сергей Соловьев. Справка. Сергей Ильдусович Соловьев начал службу в органах внутренних дел в 2000 году в патрульно-постовой службе УВД Дзержинского района г. Волгограда. В 2008 году закончил Волгоградскую академию МВД России. Проходил службу на различных должностях в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. С 2015 года состоял в должности заместителя начальника отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г....
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|Общество
|10.10.2017 13:02
ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» вновь привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 300 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС России по региону, это уже четвертый штраф за последние три месяца для данной компании. Основанием для возбуждения дела послужило постановление прокуратуры Центрального района г. Волгограда. Проверкой установлено, что ПАО «МСРК Юга» нарушило 30-дневный срок направления заявления об установлении платы за технологичное присоединение по индивидуальному проекту в комитет тарифного регулирования Волгоградской области, что, в свою очередь, привело к затягиванию сроков выдачи гражданину договора на технологическое присоединение к электросетям. Как пояснила заместитель руководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева, штраф в размере...
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|Культура
|10.10.2017 12:42
Известный волгоградский краевед Роман Шкода предлагает перезахоронить человеческие останки, найденные в Комсомольском саду в центре Волгограда, на одном из городских кладбищ, сообщает ИА "Высота 102". По его мнению, обнаруженное захоронение - не первое и, скорее всего, не последнее. С середины XVIII века до 1886 года на территории современного горсада находилось Скорбященское кладбище Царицына. "Необходимо понимать, что это кладбище никуда не переносилось и практически все его захоронения находятся на своих местах", - сказал Шкода. По оценке волгоградских архитекторов, здесь могут лежать останки около 30 тысяч жителей Царицына. Ранее на этой территории уже находили останки людей. Для археологов...
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|Общество
|10.10.2017 11:54 (Обновлено: 10.10.2017 13:44)
«Письма счастья» в виде квитанций – уведомлений о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования вызвали вопросы у некоторых жителей Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Ежемесячные платежки от «Газпром межрегионгаз Волгоград» дополнены копией писем в адрес руководителя инспекции Государственного жилищного надзора Волгоградской области. Конкретным собственникам указали, что с заключением договоров ТО ВДГО стоит поторопиться во избежание негативных последствий в виде административной ответственности и штрафов до 30 тысяч рублей. Как пояснили ИА «Высота 102» в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, собственники вправе заключить соответствующий договор с любой специализированной организацией, оказывающей данный вид услуг по...
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|Происшествия
|10.10.2017 11:02
Сотрудники исправительной колонии №12 г. Волжского выявили факт демонстрации одним из осужденных татуировки с фашистской символикой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, экспертиза подтвердила, что основу татуировки осужденного составляет свастика - фашистская гитлеровская символика. За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики постановлением Волжского городского суда осужденный признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен денежный штраф в размере 1000 рублей.
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|Расследования
|10.10.2017 11:00
Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого, который напал на сотрудников СИЗО №4 в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФСИН России по Волгоградской области. ЧП произошло 25 сентября этого года, но сообщается об этом только сегодня. По данным УФСИН, во время вечерней проверки один из подозреваемых при выводе его из камеры напал на двух инспекторов следственного изолятора и нанес им телесные повреждения. Материалы по данному факту были направлены в следственные органы для проведения процессуальной проверки. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Санкция статьи предусматривает до...
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|Общество
|10.10.2017 10:42
В народной поддержке срочно нуждается 12-летняя волгоградка - участница проекта канала НТВ «Ты супер! Танцы». Как сообщает ИА «Высота 102», этот конкурс проводится среди сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новую семью Ира попала в три года из дома малютки. По ее словам, она сама выбрала себе маму — буквально вцепившись в ее руку, когда та пришла в детский дом. Судьба оказалась к малышке благосклонной - ее обожают близкие, есть друзья и любимое увлечение - танцы. А ведь могло все сложиться куда драматичнее. Родная мать девочки нередко занималась рукоприкладством по отношению к своим...
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|Общество
|10.10.2017 10:29 (Обновлено: 10.10.2017 10:31)
Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Кумылженского района, которая подозреваемся в мошенничестве при получении социальной выплаты в размере более 1 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе прокурорской проверки установлено, что женщине была предоставлена социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на территории района в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" по категории "молодая семья (агропромышленный комплекс)". Одним из условий участия в программе и получения соответствующей выплаты является работа одного из членов молодой семьи по трудовому договору или...
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|Происшествия
|10.10.2017 10:00
Сотрудники Росгвардии в Красноармейском районе спасли от грабителей 36-летнего слесаря одного из предприятий города. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в полицию поступил сигнал о том, что во дворе многоэтажного дома по проспекту Героев Сталинграда группа лиц напала на мужчину. При виде патрульного автомобиля злоумышленники попытались скрыться. По "горячим следам" удалось задержать двоих местных жителей - несовершеннолетнего учащегося профтехучилища и 22-летнего безработного, который ранее был судим. Выяснилось, что они напали на слесаря, избили и отобрали у него сотовый телефон. Похищенное возвращено владельцу.
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|Происшествия
|10.10.2017 09:44 (Обновлено: 10.10.2017 10:58)
Пожилые супруги погибли из-за неисправной печи в Николаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, тела 81-летней женщины и 79-летнего мужчины нашли накануне в их собственном доме в поселке Путь Ильича. Причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом, который скопился в помещении из-за неисправного дымохода печи. Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, по данным доследственной проверки, накануне днем к пожилой паре пришла социальный работник, но дверь ей никто не открыл. При этом женщина заметила, что замки входной двери заперты изнутри. В присутствии участкового уполномоченного полиции жилище пенсионеров было вскрыто. Тело хозяина дома было обнаружено...
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10 октября 16:37
10 октября 16:14
10 октября 13:45
10 октября 13:02
10 октября 12:42
10 октября 12:28
В Волгоградской области за оставление беспомощного старика в опасности будут судить его сына 2
10 октября 11:54
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10 октября 11:00
10 октября 10:42
10 октября 10:29
10 октября 08:59
10 октября 07:03
9 октября 21:52
Расследования
10 октября 12:28
В Волгоградской области за оставление беспомощного старика в опасности будут судить его сына 2
10 октября 11:00
9 октября 14:48
9 октября 11:40
6 октября 08:52
5 октября 15:03
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