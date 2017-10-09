В Волгоградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве с соцвыплатами на селе

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Кумылженского района, которая подозреваемся в мошенничестве при получении социальной выплаты в размере более 1 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе прокурорской проверки установлено, что женщине была предоставлена социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на территории района в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" по категории "молодая семья (агропромышленный комплекс)". Одним из условий участия в программе и получения соответствующей выплаты является работа одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в АПК или социальной сфере в сельской местности. При этом гражданка в органы местного самоуправления предоставила заведомо ложные документы, свидетельствующие об осуществлении трудовой деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Материалы проверки были направлены в отдел МВД России по Кумылженскому району Волгоградской области.



