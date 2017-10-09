|Общество
|10.10.2017 10:29(Обновлено: 10.10.2017 10:31)
В Волгоградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве с соцвыплатами на селе
Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Кумылженского района, которая подозреваемся в мошенничестве при получении социальной выплаты в размере более 1 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе прокурорской проверки установлено, что женщине была предоставлена социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на территории района в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" по категории "молодая семья (агропромышленный комплекс)". Одним из условий участия в программе и получения соответствующей выплаты является работа одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в АПК или социальной сфере в сельской местности. При этом гражданка в органы местного самоуправления предоставила заведомо ложные документы, свидетельствующие об осуществлении трудовой деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Материалы проверки были направлены в отдел МВД России по Кумылженскому району Волгоградской области.
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|Происшествия
|10.10.2017 11:02 (Обновлено: 10.10.2017 11:04)
Сотрудники исправительной колонии №12 г. Волжского выявили факт демонстрации одним из осужденных татуировки с фашистской символикой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, экспертиза подтвердила, что основу татуировки осужденного составляет свастика - фашистская гитлеровская символика. За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики постановлением Волжского городского суда осужденный признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен денежный штраф в размере 1000 рублей.
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|Расследования
|10.10.2017 11:00 (Обновлено: 10.10.2017 11:02)
Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого, который напал на сотрудников СИЗО №4 в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФСИН России по Волгоградской области. ЧП произошло 25 сентября этого года, но сообщается об этом только сегодня. По данным УФСИН, во время вечерней проверки один из подозреваемых при выводе его из камеры напал на двух инспекторов следственного изолятора и нанес им телесные повреждения. Материалы по данному факту были направлены в следственные органы для проведения процессуальной проверки. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Санкция статьи предусматривает до...
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|Общество
|10.10.2017 10:42
В народной поддержке срочно нуждается 12-летняя волгоградка - участница проекта канала НТВ «Ты супер! Танцы». Как сообщает ИА «Высота 102», этот конкурс проводится среди сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новую семью Ира попала в три года из дома малютки. По ее словам, она сама выбрала себе маму — буквально вцепившись в ее руку, когда та пришла в детский дом. Судьба оказалась к малышке благосклонной - ее обожают близкие, есть друзья и любимое увлечение - танцы. А ведь могло все сложиться куда драматичнее. Родная мать девочки нередко занималась рукоприкладством по отношению к своим...
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|Происшествия
|10.10.2017 10:00
Сотрудники Росгвардии в Красноармейском районе спасли от грабителей 36-летнего слесаря одного из предприятий города. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в полицию поступил сигнал о том, что во дворе многоэтажного дома по проспекту Героев Сталинграда группа лиц напала на мужчину. При виде патрульного автомобиля злоумышленники попытались скрыться. По "горячим следам" удалось задержать двоих местных жителей - несовершеннолетнего учащегося профтехучилища и 22-летнего безработного, который ранее был судим. Выяснилось, что они напали на слесаря, избили и отобрали у него сотовый телефон. Похищенное возвращено владельцу.
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|Происшествия
|10.10.2017 09:44 (Обновлено: 10.10.2017 10:58)
Пожилые супруги погибли из-за неисправной печи в Николаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, тела 81-летней женщины и 79-летнего мужчины нашли накануне в их собственном доме в поселке Путь Ильича. Причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом, который скопился в помещении из-за неисправного дымохода печи. Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, по данным доследственной проверки, накануне днем к пожилой паре пришла социальный работник, но дверь ей никто не открыл. При этом женщина заметила, что замки входной двери заперты изнутри. В присутствии участкового уполномоченного полиции жилище пенсионеров было вскрыто. Тело хозяина дома было обнаружено...
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|Экономика
|10.10.2017 08:59
Более 3000 бесконтактных карт «Мир» планируется выпустить в 2017 году в рамках кампусного проекта «Севергазбанка» с опорным ВУЗом Вологодской области — Череповецким государственным университетом (ЧГУ). Кампусная карта «Мир» выдается всем студентам и сотрудникам ВУЗа. Первокурсники уже начали получать карты, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба банка. Кампусная карта ЧГУ выпускается на базе карт национальной платежной системы «Мир» с возможностью бесконтактной оплаты. Карта является стандартным банковским платежным инструментом, которым можно оплачивать товары и услуги. Банк начисляет cash-back (возврат части потраченных средств) за покупки по картам – 0,5% от суммы каждой операции. Кроме этого, «Севергазбанк» в числе первых внедрил на кампусных картах нефинансовое...
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|Экология
|10.10.2017 07:03
В Волгограде «не организован вывоз мусора» и «очень мало уделяется внимания уборке мест общественного пребывания». Это – наиболее частые ответы жителей города-героя, которые оценивали его чистоту по десятибалльной шкале. Согласно рейтинга, составленного экспертами Domofond.ru, - сообщает ИА «Высота 102», - из сотни городов России Волгоград, как и в прошлом году, занял 99 позицию. На последнем, 100-м месте, согласно мнению жителей, стала Махачкала. Самые чистые города России - Грозный и Нижневартовск, жители которых оценили свои населенные пункты на 7,7 балла. Так, грозненцы отмечают «красоту и чистоту» во многих...
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|Общество
|09.10.2017 21:52
Кошки и котята самых разнообразных расцветок облюбовали место за торговыми киосками с быстрой едой у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Животные с надеждой взирают на проходящих мимо людей. Если кому-то из читателей информагентства хочется обрести радость, то, возможно, стоит начать с того, чтобы спасти кота и пустить его в свой дом.
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|Аналитика
|09.10.2017 20:07
Смотрите сегодня в программе: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сподвигла волгоградцев на красочное поздравление президенту Путину с днем рождения. Церемония на Мамаевом кургане: первокурсники Волгоградской академии МВД торжественно приняли присягу на верность закону. Кресло зашаталось: за скандалом с попыткой облкомимущества отобрать землю у жителей Колхозной Ахтубы может последовать увольнение руководителя органа исполнительной власти. Нерезиновая помойка: в деле о разрастании переполненного полигона компании «Комус» в Светлоярском районе за счет захвата соседних территорий поставлена точка. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
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|Происшествия
|09.10.2017 18:02
Весь семейный бюджет отдала лжецелительнице 14-летняя жительница Михайловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, неизвестная женщина подошла к подростку на улице и сказала, что на ее семью якобы наведена порча. Чтобы снять проклятье, надо вынести из дома все деньги и провести ритуал очищения. Школьница поверила взрослой женщине, вынесла из дома 60 тысяч рублей и отдала их мошеннице. После проведения некого ритуала женщина вернула сверток девочке, но вместо денег там оказалась нарезанная бумага. Мошенница объявлена в розыск.
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|Общество
|09.10.2017 17:30
Заявление Натальи Жуковой об увольнении по собственному желанию с поста председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области подписал сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Временно исполняющей полномочия руководителя комитета назначена Анна Писемская - начальник правового управления данного ведомства. До последнего времени она возглавляла комитет правового обеспечения администрации Волгограда. По сведениям информагентства, к работе Жуковой накопилась масса претензий, особенно много жалоб на деятельность комитета поступало из районов области. Обострила ситуацию скандальная история, связанная с отъемом земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе. Напомним, Наталья Жукова работала при многих мэрах и губернаторах, включая Анатолия Бровко и Сергея...
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|Политика
|09.10.2017 17:19
Сегодня управление делами администрации Волгоградской области разместило заказ на оказание услуги по охране высшего должностного лица региона. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость лота — 2,1 млн рублей, выделенных из бюджета региона. Срок исполнения заказа — с 7 августа по 31 декабря 2017 года. Согласно данным закупки, обеспечение безопасности главы региона должно осуществляться «в местах его пребывания». Конкурсная процедура не подразумевается - контракт будет заключен с единственным поставщиком. Корреспондент информагентства не смог отыскать на сайте госзакупок сведения о предыдущих аналогичных закупках. Напомним, как ранее сообщала «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров прежде выступал против сопровождения его охраной. В итоге...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.10.2017 16:42
До 75-ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом остаются считанные месяцы. 2 февраля Волгоград и вся Россия отпразднуют важнейшее событие в истории нашей страны, которое предопределило исход Великой Отечественной войны. 75 лет - много это или мало? Чему научила нас, потомков ветеранов, эта кровавая четырехлетняя битва, победа в которой далась Советскому Союзу ценой миллионов человеческих жертв?.. Для россиян спасение нашей родины и всей Европы от фашизма - величественный, незыблемый и даже святой подвиг. Так было и так...
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|Общество
|09.10.2017 15:54
В Краснослободске Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья наконец въезжают в «проблемные» дома
Сегодня вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья в городе Краснослободске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, новоселье готовятся справить почти 500 человек, которые раньше проживали в 17 ветхих домах. В 2017 году регион в полном объеме завершает программу переселения из аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2012 года. Напомним, дома в Краснослободске, которые строились по программе переселения из непригодного для жизни жилья, попали в список проблемных: предыдущий подрядчик не справился с обязательствами и был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В результате для достройки был привлечен новый застройщик — четыре трехэтажных дома...
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|Общество
|09.10.2017 15:44 (Обновлено: 09.10.2017 15:46)
Прокуратура восстановила права жительницы Новоаннинского района, которая осталась без единовременного пособия на рождение ребенка по вине районного центра соцзащиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, женщина обратилась в учреждение по данному вопросу в сентябре 2013 года. Должностными лицами органа социальной защиты было принято решение о назначении ей указанного пособия, был сформирован соответствующий список граждан – получателей данной меры социальной поддержки, и в региональное министерство социальной защиты населения направлена заявка на выделение необходимых денежных средств. Однако фамилии женщины в этом списке не оказалось, поэтому пособие она не получила. О своем нарушенном праве местная жительница узнала лишь...
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10 октября 11:02
10 октября 11:00
10 октября 10:42
10 октября 10:29
В Волгоградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве с соцвыплатами на селе 1
10 октября 08:59
10 октября 07:03
9 октября 21:52
9 октября 20:07
9 октября 17:30
9 октября 17:19
9 октября 16:42
9 октября 15:54
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9 октября 21:52
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