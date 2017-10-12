Количество учреждений культуры в Волгограде устраивает только половину опрошенных горожан

54% опрошенных жителей Волгограда считают, что в городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т.п.). А 74% согласны с тем, что по месту жительства они могут получить качественное и современное образование. Такие данные опубликованы Финансовым университетом при правительстве России, который провел очередной замер состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городах России, сообщает ИА «Высота 102». Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы.

По-прежнему высокой остается в стране доступность образования. Наибольшая доля жителей, высоко оценивающих доступность качественного образования, отмечена в Томске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске и Воронеже.