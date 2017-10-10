Волгоградская область рискует остаться без строителей

Семь регионов, по данным Национального объединения строителей, могут остаться без строительных саморегулируемых организаций СРО и будут вынуждены свернуть свою деятельность. Это Волгоградская, Костромская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская и Смоленская области. Об этом пишет газета «Известия», сообщает ИА «Высота 102».

С октября Ростехнадзор приступил к проверкам саморегулируемых организаций, работающих в строительной сфере. Сейчас, по оценке Национального объединения строителей, уже есть основания прекратить деятельность 64 СРО, которые не смогли представить средства, собранные в компенсационный фонд. Строительные компании, которые состояли в ликвидированных СРО, автоматически лишатся допуска к работам.

Одно из наиболее частых нарушений, на которых ловят СРО, — потеря компенсационного фонда. Он формируется из взносов участников СРО и используется, чтобы возместить ущерб от деятельности членов организации.

Саморегулирование в строительстве действует с 2009 года, заменив существовавшее ранее лицензирование. За это время вышли на поверхность такие проблемы, как торговля допусками к строительству, утрата средств компенсационных фондов, формальные требования к членам. 3 июля 2016 года был принят закон № 372-ФЗ, который внес изменения в Градостроительный кодекс и другие нормативные акты и существенно ужесточил требования к СРО. В частности, он ввел региональный принцип — саморегулируемая организация может принимать членов только из своего региона. Также СРО обязаны размещать собранные средства компенсационного фонда в полном объеме на спецсчетах аккредитованных банков.

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