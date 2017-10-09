В Волгоградской области пожилая пара погибла от отравления угарным газом

Пожилые супруги погибли из-за неисправной печи в Николаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, тела 81-летней женщины и 79-летнего мужчины нашли накануне в их собственном доме в поселке Путь Ильича. Причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом, который скопился в помещении из-за неисправного дымохода печи. Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, по данным доследственной проверки, накануне днем к пожилой паре пришла социальный работник, но дверь ей никто не открыл. При этом женщина заметила, что замки входной двери заперты изнутри. В присутствии участкового уполномоченного полиции жилище пенсионеров было вскрыто. Тело хозяина дома было обнаружено в одной из комнат, а его супруги - в ванной. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что домовладение отапливалось газовым оборудованием, которое в этот день работало на максимальной мощности. Согласно предварительным выводам специалистов, вентиляция в доме и сам котел находились в исправном состоянии, а причиной скопления угарного газа в доме могли стать закрытые окна.



