«Севергазбанк» и Череповецкий государственный университет развивают кампусный проект

Более 3000 бесконтактных карт «Мир» планируется выпустить в 2017 году в рамках кампусного проекта «Севергазбанка» с опорным ВУЗом Вологодской области — Череповецким государственным университетом (ЧГУ). Кампусная карта «Мир» выдается всем студентам и сотрудникам ВУЗа. Первокурсники уже начали получать карты, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба банка.

Кампусная карта ЧГУ выпускается на базе карт национальной платежной системы «Мир» с возможностью бесконтактной оплаты. Карта является стандартным банковским платежным инструментом, которым можно оплачивать товары и услуги. Банк начисляет cash-back (возврат части потраченных средств) за покупки по картам – 0,5% от суммы каждой операции.

Кроме этого, «Севергазбанк» в числе первых внедрил на кампусных картах нефинансовое приложение «Мир», благодаря которому карту можно использовать как пропуск на территорию университета, а также для доступа в отдельные помещения вуза.

В дальнейшем функционал кампусной карты будет расширен, и она станет для студентов «ключом доступа» к личному кабинету, расписанию и своему рейтингу (через электронный информационный киоск), а также читательскому билету в библиотеке.

«Новейшие банковские технологии все больше проникают в нашу жизнь. Кампусная карта — это не просто привычный платежный инструмент, а возможность с помощью современных технологий решать обычные для студентов и преподавателей задачи — получать необходимую информацию, удостоверять личность и многое другое», — отмечает заместитель председателя правления «Севергазбанка» Сергей Тишко.



