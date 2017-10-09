Губернатору Волгоградской области нанимают телохранителей





Сегодня управление делами администрации Волгоградской области разместило заказ на оказание услуги по охране высшего должностного лица региона. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость лота — 2,1 млн рублей, выделенных из бюджета региона. Срок исполнения заказа — с 7 августа по 31 декабря 2017 года. Согласно данным закупки, обеспечение безопасности главы региона должно осуществляться «в местах его пребывания». Конкурсная процедура не подразумевается - контракт будет заключен с единственным поставщиком.

Корреспондент информагентства не смог отыскать на сайте госзакупок сведения о предыдущих аналогичных закупках. Напомним, как ранее сообщала «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров прежде выступал против сопровождения его охраной. В итоге он стал первым главой области после Николая Максюты, кто отказался от телохранителей. По данным информагентства, на охране первого лица области могла настоять администрация президента. Ранее так называемые личники сопровождали повсюду бывшего главу региона Анатолия Бровко, а позже и Сергея Боженова.

Также напомним, что за три года работы Андрея Бочарова в Волгоградской области общественности становились известны факты о попытках нападения на главу региона. Так, в ноябре 2016 года неизвестные поджигали в поселке Латошинка дом, в котором он проживал. За 1,5 года до этого замгубернатора Александр Блошкин заявлял о совершенной злоумышленниками попытке подорвать автомобиль, в котором находился глава области.