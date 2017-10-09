







Поставлена точка в деле о захламлении отходами в Светлоярском районе земельных участков, соседствующих с мусорным полигоном компании "Комус". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, по решению суда в течение месяца "Комусу" предстоит освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Судебное разбирательство длилось почти год, решение вступило в законную силу на прошлой неделе.

На ООО "Комус" в суд подала компания "Спецпроект", входящая к Группу Компаний "Чистый город", которая обнаружила в конце октября прошлого года на своем участке, граничащим с полигоном компании "Комус", горы отходов. Выяснилось, что мусорный полигон незаконно складирует на чужой земле отходы 3-5 класса опасности. По предварительным подсчетам специалистов, размер вреда, нанесенного окружающей среде, составляет около 100 млн.рублей. В результате разбирательства установлено, что причина захламления соседней территории связана с тем, что полигон "Комус" переполнен более чем в два раза. В результате этого - полигон вышел "за края" своей территории. Этот факт подтверждается административными проверками территориальных управлений Росреестра, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и судебной экспертизой.

В результате исследования полигона "Комус" в августе этого года членами Общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль" выявлены вопиющие факты – отходы, поступающие на полигон, размещаются либо на смежном с объектом участке (на что уже имеется решение суда), либо в углублении внутри полигона, которое, по предположениям экологов, было специально создано для этих целей. В результате опасные фильтраты не имеют преграды для попадания в грунтовых воды и почву. Однако несмотря на такую ситуацию полигон продолжает принимать отходы с территории Волгограда.

Повтор видеоматериала ИА "Высота 102" от 02.12.2016 г.