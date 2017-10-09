«Сады Придонья» на выставке «Золотая осень» показали качество своих соков





Крупнейшая российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» по традиции накануне празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности собрала ведущих сельхозтоваропроизводителей со всей России.

Открыл 19-ю по счету выставку Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: «Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира. Мы близки к выполнению доктрины продовольственной безопасности. Когда мы ее разрабатывали, принимали, очень многие позиции, которые там заложены, казались труднодостижимыми. Но они достигнуты».

В экспозиции стенда Волгоградской области принимала участие компания «Сады Придонья». Это ведущее предприятие российского АПК, специализирующееся на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, представила из собственного питомника саженцы, из сада – яблоки, а для дегустации – выпускаемую продукцию.













Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, правительственная делегация посетила стенд Волгоградской области и заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович дал высокую оценку продукции компании «Сады Придонья», особо отметив овощные соки. Гости и участники также обратили внимание, что продукция компании радует не только разнообразием, но и высоким качеством.

Напомним, в этом году компания «Сады Придонья» отметила 20-летний юбилей и реализовала масштабный проект по строительной реконструкции и технической модернизации завода по переработке плодов на пюре, на запуске которого побывал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. В компании понимают насколько важно сегодня развитие потенциала отрасли и продолжают развивать собственную сырьевую базу для производства высококачественной продукции.

Справка:

Экспозиция выставки «Золотая осень-2017» площадью 25 тыс. кв. м была размещена в двух павильонах и на открытых площадках выставочного комплекса. В этом году в работе выставки приняли участие 1,4 тыс. предприятий из 70 субъектов Федерации и 16 зарубежных стран. Главные темы выставки – развитие экспортного потенциала отрасли и перспективы развития инвестиционного процесса в аграрной сфере. Деловая программа включала более 40 мероприятий.



