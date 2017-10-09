В Краснослободске Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья наконец въезжают в «проблемные» дома





Сегодня вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья в городе Краснослободске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, новоселье готовятся справить почти 500 человек, которые раньше проживали в 17 ветхих домах. В 2017 году регион в полном объеме завершает программу переселения из аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2012 года.

Напомним, дома в Краснослободске, которые строились по программе переселения из непригодного для жизни жилья, попали в список проблемных: предыдущий подрядчик не справился с обязательствами и был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В результате для достройки был привлечен новый застройщик — четыре трехэтажных дома возведены СК «Пересвет-Юг».

Квартиры сдаются с отделкой под ключ, кухонными плитами, сантехникой и инженерным оборудованием, а также приборами учета. Для жильцов уже благоустроен двор, построены асфальтированные подъезды к зданиям и пешеходные дорожки, установлены лавочки и детские игровые площадки, выполнено озеленение.



