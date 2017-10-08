Суд в Волгоградской области отложил до декабря рассмотрение дел об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы

Сегодняшнее заседание суда Среднеахтубинского района, на котором должно рассматриваться дело об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы, завершилось, практически не начавшись. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, сегодня планировалось рассмотреть 8 дел, завтра – 10. Однако представители истца - комитета по управлению имуществом Волгоградской области – в суд не явились. Кроме того, к суду были привлечены представители комитета облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновники администрации Среднеахтубинского района и представители кадастровой палаты региона, которые также в суд не пришли. Более 15 лет назад все эти структуры согласовывали документы, подписывали разрешения на застройку данной территории и должны были объяснить, каким образом собственники домов и земельных участков, прошедшие все законные процедуры, «захватили» государственные земли. Как сообщил информагентству один из ответчиков Игорь Чернявский, следующее рассмотрение дел состоится в декабре текущего года.

Между тем накануне в администрации Волгоградской области заявили, что комитет по управлению имуществом иски отзовет. Об этом редакция рассказывала в материале «Чиновники Волгоградской области передумали отнимать землю у жителей». Однако, как заявили жители домов Колхозной Ахтубы, они вновь оказались в подвешенном состоянии и что будет дальше – им неизвестно.

Напомним, эта печальная эпопея с изъятием земель у граждан началась несколько месяцев назад. Спустя многие годы, вдруг выяснилось, что земли, на которых люди построили жилые дома, относятся к особо охраняемым зонам, и строить здесь ничего нельзя.

В самом начале разгоревшегося конфликта губернатор региона Андрей Бочаров поручил «обеспечить приостановление дел в судах по данному вопросу, создать рабочую группу по оценке сложившейся ситуации и проверке оснований предъявления исков, провести всестороннюю проверку действий должностных лиц, а также принять все меры в рамках российского законодательства по обеспечению защиты прав жителей».