В рамках автопробега «Поднятая целина» из Волгограда в самые отдаленные уголки области доставили книги и другие полезные вещи, собранные неравнодушными людьми. Как сообщает ИА «Высота 102», финальной точкой маршрута стала станица Каргинская Ростовской области, где волгоградцам передали зерно для Каравая мира, который будет испечен в настоящей русской печи 4 ноября, в День народного единства.

Доброе дело поддержали известные волгоградские писатели, поэты, простые горожане, политические и общественные деятели. В их числе и Олег Савченко, который приобрел для сельских библиотек современную оргтехнику.

«Библиотеки были и остаются очагами культуры на селе. К сожалению, их становится все меньше. Помочь каждой оставшейся - дело чести для нормального, думающего человека. Наша оргтехника, книги, которые администрация Волгоградской области пожертвовала сельским библиотекам и которые принесли горожане - это хороший фундамент для возрождения культуры в российской глубинке», - подчеркнул Олег Савченко.