В новом музее Волгограда увековечили память героя, спасшего Сталинград от химического отравления

Историю жизни удивительного человека, настоящего патриота своего города теперь можно узнать не только в музее водоканала г. Волгограда, но и в интерактивном историческом парке «Россия. Моя история». Одна из экспозиций рассказывает об Якове Петровиче Потапове, который во время Сталинградской битвы был начальником Центрального водопровода, который нынешние горожане больше знают как Царицынскую водокачку, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения». Считается, что именно с Царицынской водокачки и началось развитие городского водопровода.

Во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года, Яков Петрович вместе со своими товарищами совершил подвиг, который пока не оценен даже коммунальщиками: обезопасил от взрыва баллоны с жидким хлором и тем самым спас горожан и наши войска от химического отравления.

В сентябре 1942 года, когда разрушенный бомбардировками и пожарами водопровод совсем стал, Потапов переправился на левый берег Волги на бревне. В Заволжье устроился на работу по коммунальной части, а в декабре 1942 года вернулся восстанавливать Сталинград. И уже 6 февраля 1943 года вновь был назначен начальником Центрального водопровода. Десять рабочих под началом Потапова с помощью войсковых частей раскапывали водопроводы, искали уцелевшее оборудование. Бригада Потапова дала городу первую воду из восстановленного водопровода 5 мая 1943 года. Это был его второй подвиг.

Теперь его имя стоит в одном ряду с именами Михаила Паникахи, Василия Зайцева и Алексея Маресьева. И это справедливая дань памяти: люди, которые отстроили и вернули к жизни разрушенный город, заслуживают нашего уважения так же, как и те, кто его отстояли, - заявили в компании.