Максим Качурин: ищем тех, кто хочет и может работать

Компания «Лес и брус», широко известная в Волгограде и области, испытывает кадровый голод. Нужен толковый, инициативный менеджер, способный возглавить новое направление – изготовление и продажа деревянных срубов и бань, сообщили ИА «Высота 102» в компании.













«Лес и брус» – один из крупнейших поставщиков пиломатериалов в ЮФО. Занимаемся заготовкой и распиловкой леса на корню. Но мы не стоим на месте. С недавнего времени начали развивать новое для нас направление – изготовление и продажа деревянных срубов и бань, – говорит руководитель компании Максим Качурин. – Сейчас ищем специалиста, который придет и скажет, что хочет и умеет работать, который в связке со своими коллегами сможет развить это направление».

Сейчас в компании работают 50 сотрудников. По словам руководителя – это целеустремленные, активные люди, мотивированные на успех. Благодаря слаженной работе коллектива, строгому соблюдению всех ГОСТов и норм на всех стадиях работы, компания предлагает только качественные материалы – без гнили, синевы и обзола, без черных и выпадающих сучков.













«У нас оперативный и максимально полный производственный цикл, применяется передовое деревообрабатывающее оборудование. Делая заказ, клиент может быть уверен, что материалы производились, транспортировались и хранились без нарушений. Они прослужат долго и позволят создать прочные и устойчивые строительные объекты», – отмечает М. Качурин.





Справка:

Компания «Лес и брус» на рынке торговли строительными материалами с 2006 г., имеет офисы продаж Михайловке, Волгограде и Волжском.











