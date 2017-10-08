МУП «ВКХ» предлагает волгоградцам оплатить старые долги добровольно

С сегодняшнего дня некоторые жители Волгограда будут получать долговые платежные документы по оплате долгов МУП «ВКХ», сложившихся за период предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и (или) отоплению до 1 октября 2016 года. Об этом заявили в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», сообщает ИА «Высота 102». Как сообщили в акционерном обществе, с 1 октября 2016 года услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения», эта же организация является получателем платежей за них. Если же жители ранее уже оплачивали ЖКУ за указанный период, необходимо предоставить копии подтверждающих платежных документов. За дополнительными разъяснениями волгоградцам предлагают обращаться на абонентские участки АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» или в справочную службу по телефону 74-26-26.

Напомним, информагентство сообщало о ситуации в материале «В Волгограде жители получают судебные приказы о взыскании долгов за тепло многолетней давности». Речь шла о том, что жители нескольких домов Кировского района Волгограда уже получили судебные приказы о взыскании долгов за услуги по горячему водоснабжению и отоплению, оказанные в 2010 году. При этом большинство жителей являются добросовестными потребителями и уверены, что долгов за поставленные ресурсы у них нет и не было - ни сейчас, ни за период 7-летней давности. Как заявили жильцы, они обратились в прокуратуру Кировского района с просьбой разобраться в ситуации.

ИА «Высота 102» следит за развитием событий.