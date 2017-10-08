У двух жителей Волгоградской области изъято свыше 180 кг наркотиков

Почему в Волгоградской области не становится меньше несанкционированных свалок, а вместо старых появляются новые? Почему мы мусорим там, где живем, оставляем весь хлам нашим паркам, лесам и пляжам после отдыха на природе? Как решить мусорную проблему раз и навсегда и от кого это зависит? О ситуации, которая, по словам экологов, продолжает оставаться в этой сфере чудовищной, проблемах охраны природы и здоровья, которые волнуют людей всех возрастов и затрагивают интересы будущих поколений и самой живой природы, - в сегодняшней итоговой программе «Взгляд с Высоты».

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