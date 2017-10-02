Со счетом 13:8 (1:2, 5:1, 4:1, 3:4) обыграли ватерполисты “Спартак-Волгоград” команду “Синтез-УОР” - дублера казанского “Синтеза”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Это вторая победа волгоградских ватерполистов на национальном чемпионате среди мужских команд Суперлиги, которую они одержали в родном бассейне. Вчера команду из Татарстана спартаковцы обыграли со счетом 12:6 (3:2, 2:1, 3:2, 4:1). Лучшими бомбардирами матчей стали Тимур Шайхутдинов, забросивший накануне три мяча в ворота соперника, а сегодня отличился Богдан Мелентьев - его результат 5 мячей.

Следующие игры “Спартак-Волгоград” также проведет дома. Волгоградцам предстоит встретиться с вице-чемпионами страны - основным составом “Синтеза”

Уже 14 октября, в Волгограде, в рамках европейской лиги чемпионов, пройдет встреча “Спартака” с венгерской командой “OSK”.