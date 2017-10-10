В Волгограде снесут здание бывшей поликлиники

Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого, который напал на сотрудников СИЗО №4 в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФСИН России по Волгоградской области. ЧП произошло 25 сентября этого года, но сообщается об этом только сегодня. По данным УФСИН, во время вечерней проверки один из подозреваемых при выводе его из камеры напал на двух инспекторов следственного изолятора и нанес им телесные повреждения. Материалы по данному факту были направлены в следственные органы для проведения процессуальной проверки. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Санкция статьи предусматривает до...

Прочитана: 1703 раз