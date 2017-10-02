В Волгограде в ДТП с автобусом пострадали 2 человека

Права жителей на земельные участки, расположенные в Колхозной Ахтубе Среднеахтубинского района, будут защищены, судебные разбирательства прекращены. Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации Волгоградской области. Судя по всему, заседание суда, которое назначено на понедельник, 9 октября, и на котором должны рассматриваться иски комитета по управлению госимуществом региона по изъятию земли у собственников домов и земельных участков, не состоится. Теперь, надо надеяться, что более 60 законопослушных семей смогут спать спокойно, так как все это время люди, которые в одночасье могли лишиться единственного жилья, пребывали в отчаянной ситуации. Вдруг выяснилось, что земля,...

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