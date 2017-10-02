В Волгоградской области сгорела дача вместе с хозяином

Тело погибшего 47-летнего мужчины нашли пожарные в сгоревшем дачном домике в поселке Киров в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, трагедия произошла в СНТ "Канатчик-2". Сигнал о пожаре в доме, площадью чуть больше десятка квадратных метров, поступил в 5.08.

Огонь потушили в половине шестого, но стихия успела погубить человека. Специалисты предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.