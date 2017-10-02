В Волгограде акция в поддержку Навального прошла без задержаний









Протестная акция в поддержку блогера Алексея Навального завершилась в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102» с места событий, прошла она мирно, задержаний на мероприятии не было. Сторонники Навального в 18.00 собрались на согласованную с властями акцию на площади Ленина у памятника вождю мирового пролетариата. Сегодня монумент почему-то был обнесен сигнальной лентой. Участники пришли на площадь с плакатами и красными шарами, а также с российскими флагами.













За присутствующими наблюдали сотрудники полиции, но в происходящее не вмешивались.

Всего, по оценке корреспондента «Высоты 102», на митинг пришло около 100 человек, среди них было много подростков. В свою очередь организаторы заявили, что на протестной акции присутствовало в два раза больше - 200 человек.













Организаторы призывали присутствующих пройти верификации паспорта для сбора подписей за Навального. Продолжалось мероприятие ровно час – до 19.00, как и было заявлено.



