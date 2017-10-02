Поражением со счетом 2:1 закончилась для "Ротор-Волгоград" домашняя встреча с нижегородским "Олимпийцем". Игра 17 тура ФОНБЕТ Первенства России по футболу проходила на волгоградском стадионе "Зенит".

В первом тайме на поле лидировали гости. На 23 минуте гол в ворота "Ротора" забил защитник "Олимпийца" Юрий Морозов. Сравнять счет до конца временного отрезка хозяевам не удалось.

Во втором тайме нижегородские футболисты увеличили разрыв. На 64 минуте еще один гол в ворота волгоградцев забил полузащитник "Олимпийца" Анатолий Нежелев. Волгоградские футболисты мобилизовались и на 76 минуте ответный мяч забил нападающий Михаил Бирюков.

Однако коренным образом изменить ситуацию на поле до конца игры волгоградцы так и не смогли.