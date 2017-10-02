В Волгоградской области кузнице кадров для села признались в любви

"Мы работаем на земле и гордимся этим". Об этом говорили сегодня выпускники сельского профессионального училища №49, что находится в поселке Серп и Молот Новониколаевского района Волгоградской области. Одно из старейших учебных учреждений профтехобразования, настоящая кузница кадров для агропромышленного комплекса нашей страны отмечает сегодня юбилей - 85 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете образования, это одно из лучших профтехучилищ региона. За эти годы из его стен вышло свыше 80 тысяч специалистов, среди которых - три Героя Социалистического труда, а 50 человек удостоены высшей награды Родины – ордена Ленина.

"Наших выпускников можно встретить практически в каждом селе не только нашего района, но и во многих других нашей области и за ее пределами. И мы гордимся нашими ребятами, потому что те знания, которые они получают здесь, позволяют говорить об их востребованности в аграрном комплексе страны", - говорит директор училища Николай Стародымов: он руководит учреждением свыше 15 лет.

За эти годы здесь появились современные учебно-производственные площадки, компьютерные классы, кабинеты для теоретического обучения, лаборатории для практических занятий, слесарные и ремонтные мастерские. Недавно за счет средств внебюджетного финансирования купили за 2 млн трактор, дисковую борону для энергонасыщенного трактора К-701 за 1 млн рублей, культиватор для сложной обработки почвы. В учреждении - прекрасные условия для проживания, отдыха, занятий спортом. Только в прошлом году 8 млн рублей - а это деньги, которые заработало училище за счет возделывания зерновых и масленичных культур, - было вложено в улучшение бытовых условий учащихся. Большая часть ребят - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Им - особое внимание. Сегодня 165 человек получают профессии тракториста-машиниста сельхозпроизводства, сварщика, слесаря по ремонту сельхозмашин и оборудования.

"Для наших воспитанников училище является поддержкой, опорой, помогает найти правильные ориентиры в жизни. И когда зерна знаний прорастают добрыми всходами и воплощаются в конкретные дела - это не может не радовать наш коллектив", - говорит Николай Стародымов.

Училище награждено десятками грамот и дипломов за участие в конкурсах профессионального мастерства, имеет почетное звание «Учреждение высокой культуры земледелия». На областном образовательном форуме в Волгограде, состоявшемся весной этого года, депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко предложила на базе училища №49 провести мастер-класс для всех подобных заведений.