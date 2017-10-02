Путинкрут: Волгоградцы поздравляют президента России с днем рождения

Сегодня Владимир Путин отмечает 65-летие. С днем рождения президента России поздравляют не только лидеры других государств, главы правительств, политики, известные спортсмены и общественные деятели, губернаторы, депутаты, но и обычные граждане. Они поздравляют главу российского государства в соцсетях и даже дарят президенту виртуальные подарки, сделанные своими руками. Свои посты они сопровождают хэштегом #Путинкрут. Так, пользователь Instagram Юлия Легенченко ко дню рождения президента России нарисовала его портрет. На нем глава государства запечатлен в хоккейной форме и шлеме.













Житель Волгограда Анатолий Савинков для Владимира Путина сделал 3D-брелок с символикой президента. Фотографию он разместил на своей станице «ВКонтакте» с комментарием: «Сегодня в лаборатории моделирования, сделали клевые аксессуары на 3-д принтере, которые приурочены к юбилею нашего президента-Владимира Владимировича Путина!». (Орфография и пунктуация автора сохранены – ред.)













Поздравляют президента России с юбилеем и студенты волгоградских вузов. Они запустили с соцсетях эстафету, сопровождая ее множеством хэштегов такого содержания: #ПутинКрут #НашПрезидент #Путин65#Путин #Россия













Отметим, что в Волгограде Владимир Путин был 8 раз. В августе 2016 года президент России провел здесь заседание президиума Госсовета по вопросу развития водных путей России. Приезжал Владимир Путин в Волгоград и 1 января 2014 года, когда в канун Нового года в городе-герое было совершено два теракта. Президент тогда посетил в одной из больниц пострадавших, а также провел совещание по борьбе с терроризмом. В 2013 году Путин был в Волгограде дважды: в феврале на праздновании 70-летия победы в Сталинградской битве и в августе на церемонии открытия воссозданного фонтана "Детский хоровод" - одного из символов военной истории города. В 2007 году глава государства провел в Волгограде выездное заседание президиума Госсовета, которое было посвящено промышленной политике.

Июль 2010 года – премьер-министр Путин провел в Волгограде совещание, посвященное снятию административных барьеров при оформлении строительной документации (раскритиковал мэра Гребенникова, затем встретился с «волгоградским Обамой» - чернокожим фермером из Среднеахтубинского района). В мае 2011 года, будучи председателем правительства, Путин принял участие в межрегиональной конференции "Единой России" по Южному федеральному округу, на которой озвучил инициативу о создании народного фронта. Тогда же прозвучала знаменитая фраза Владимира Путина: "Как нам без Сталинграда побеждать?". Ее он произнес, отвечая на вопрос, не исключат ли Волгоград из числа участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Впервые же Владимир Путин, как и.о. президента, приезжал в город-герой на Волге в феврале 2000 года для участия в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. Спустя три года - 2 февраля 2003 - Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 60-й годовщины победы советской армии в Сталинградской битве.



