Под домашний арест отпущен Георгий Кадария, обвиняемый в целой серии эпизодов мошенничества с автостраховкой. Как стало известно ИА “Высота 102”, накануне суд Центрального района отклонил ходатайство о продлении его содержания под стражей. Хотя и было известно, что в августе он уже сбегал от правоохранителей. Но тогда, объявленного в федеральный розыск мужчину, быстро задержали. Отметим, что двумя днями ранее “домой” также вернулся и другой фигурант громкого уголовного дела "автоподставщиков" Николай Ковалев.

По данным следствия, Кадария готовил фиктивные акты и заключения об осмотрах машин, якобы потерпевших аварию. Ковалев - юрист специализирующийся на делах связанных с ДТП, обращался в суд и требовал от компаний возмещения ущерба от “аварии”, и компенсации судебных издержек, неустоек, затрат на юридические и экспертные услуги. Ущерб от действий «автоподставщиков» исчисляется миллионами. Известно, также что действовали они не одни - обвиняемыми, по более чем сотне преступных эпизодов, проходит 50 человек. Это аварийные комиссары, владельцы машин, эксперты и бывшие работники страховых компаний.

На свободе находится и один из главных организаторов преступной схемы - Олег Бородин. В ноябре прошлого года, когда начались первые задержания, ему удалось ускользнуть. Есть данные, что сейчас он скрывается на Кипре.



