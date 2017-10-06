|Экономика
|06.10.2017 17:52
Налоговики предложили бизнесменам Волгоградской области подписать Хартию в сфере оборота сельхозпродукции
Принципы, изложенные в Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, были рассмотрены на большом совещании в УФНС России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Прозвучала информация, что применение участниками рынка незаконных схем возмещения или неуплаты налога на добавленную стоимость наносят ущерб бюджету РФ, поэтому в настоящее время федеральная налоговая служба реализует масштабный отраслевой проект по «обелению» зернового рынка и призывает сельхозпроизводителей присоединиться к Хартии. Хартия, образованная крупнейшими зерновыми трейдерами страны, предусматривает отказ от недобросовестных методов оптимизации налоговой нагрузки и услуг компаний-посредников, исключает многоступенчатость процесса перепродажи сельхозпродукции. Бизнесмены, подписавшие документ, обязуются приобретать сельскохозяйственную продукцию непосредственно у сельхозпроизводителей, переработчиков, либо фирм-комиссионеров, а также у других добросовестных участников рынка. На совещании в УФНС по Волгоградской области руководитель ведомства Роман Иванов отметил, что сложившаяся в последние годы ситуация, когда действия отдельных игроков рынка ставят под удар практически всех экспортеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции, становится неприемлемой. «Участникам оборота сельскохозяйственной продукции выгодно, чтобы все добросовестно несли налоговое бремя согласно законодательству РФ, осуществляли оборот и экспорт сельскохозяйственной продукции прозрачными методами», - подчеркнул Роман Иванов.
Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах
Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявления
В Волгограде Посол Румынии не увидел разницы между воинами-освободителями и воинами-захватчиками
Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала...
В сегодняшней программе: болельщики и ветераны спорта обеспокоены шатким положением футбольного клуба "Ротор-Волгоград" в первом дивизионе, и,...
Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Аналитика
|06.10.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: Год экологии так и не принес ощутимых перемен в процветающую сферу несанкционированных свалок Волгоградской области. Жителей Волгограда не испугали трудности пути к музею «Россия – моя история»: посетители потянулись за новыми впечатлениями, несмотря на проблемы с пешеходной и транспортной доступностью. 50 лет Академии МВД: престижный ВУЗ работает уже полвека. Видео с камеры видеонаблюдения: медики пресекли кражу денег из кармана беспомощного пациента в приемном покое одной из волгоградских больниц. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на...
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|Расследования
|06.10.2017 18:03
Под домашний арест отпущен Георгий Кадария, обвиняемый в целой серии эпизодов мошенничества с автостраховкой. Как стало известно ИА “Высота 102”, накануне суд Центрального района отклонил ходатайство о продлении его содержания под стражей. Хотя и было известно, что в августе он уже сбегал от правоохранителей. Но тогда, объявленного в федеральный розыск мужчину, быстро задержали. Отметим, что двумя днями ранее “домой” также вернулся и другой фигурант громкого уголовного дела "автоподставщиков" Николай Ковалев. По данным следствия, Кадария готовил фиктивные акты и заключения об осмотрах машин, якобы потерпевших аварию. Ковалев - юрист специализирующийся на делах связанных с ДТП, обращался в суд и требовал от...
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|Общество
|06.10.2017 17:07
Сегодня Волгоградским УФАС России выдано предупреждение ООО «ПромСтройСервис» о прекращении недобросовестной конкуренции, связанной с выбором доменного имени сайта. Обстоятельства нарушения антимонопольного законодательства были обнаружены управлением в ходе рассмотрения другого дела о нарушении рекламного законодательства, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. ООО «ПромСтройСервис» в своей предпринимательской деятельности использовало сайт http://газпром-межрегионгаз.рф, в доменном имени которого размещено фирменное наименование ООО «Газпром межрегионгаз», а также указывало в разделе «Контакты» на данном сайте адреса абонентских отделов ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Данные действия Общества, по мнению Волгоградского УФАС России, создают ложное представление о связи ООО «ПромСтройСервис» с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром», что вводит...
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|Общество
|06.10.2017 16:31
Полувековой юбилей отмечает Волгоградская академия МВД. За это время из ее стен вышли более 80 тысяч высококлассных специалистов: оперативников, следователей, экспертов-криминалистов. Около 40 выпускников академии дослужились до генеральских погон, возглавляют сегодня министерства и главные управления, есть среди них и депутаты Государственной думы. Чем сегодня живет полицейский вуз, какую подготовку проходят в его стенах курсанты - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Происшествия
|06.10.2017 15:29
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома в отношении директора ООО "Волгоградская строительная компания. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве. Проверкой установлено наличие договоров займа на строительство многоквартирного жилого дома в Городищенском районе области, заключенных ООО "Волгоградская строительная компания" с хозяйствующими субъектами. При этом руководитель застройщика полученные от инвестора денежные средства, предоставленные для целевого назначения на строительство указанного дома в общей сумме более 13 млн рублей, использовал по своему усмотрению. Выяснилось также, что разрешение на строительство жилого дома не выдавалось,...
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|Происшествия
|06.10.2017 15:23
Кражу 17 тысяч рублей из кармана беспомощного пенсионера в приемном покое волгоградской больницы № 12 зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном главке МВД, прохожий нашел 88-летнего старика на улице, вызвал медиков и сопроводил незнакомца до больницы. В приемном покое помощник развил бурную деятельность, прошелся по карманам якобы в поисках документов и «умыкнул» найденные купюры. В результате медперсоналу пришлось вызывать наряд полиции. Как выяснили правоохранители, вором оказался 52-летний житель Ворошиловского района, работник «Метроэлектотранса». За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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|Здравоохранение
|06.10.2017 14:42
В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко отработали смену в составе бригад «Скорой помощи». Акция получила название «Испытано на себе». Проблем, с которыми ежедневно сталкиваются фельдшеры и водители, — немало, и они весьма серьезны. Главное — это, в первую очередь, низкая зарплата медиков в размере 17-18 тысяч рублей. За смену на одного фельдшера в среднем приходится 20 вызовов, половину из которых нельзя назвать срочными. Что удивительно, звонками в «03», по словам самих сотрудников медслужбы, злоупотребляют представители молодого поколения. В итоге бригада «Скорой помощи» тратит драгоценное время, отвлекая...
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|Общество
|06.10.2017 14:01
Архитектурно-художественная подсветка Астраханского моста засияла во всей красе. Ее включение было приурочено к открытию интерактивного музея «Россия – моя история». Работы выполнены ПАО «Волгоградоблэлектро» с применением энергосберегающих светодиодных технологий и в рамках комплексного благоустройства поймы реки Царица. По проекту ПАО «Волгоградоблэлектро» на Астраханском мосту смонтировано более 150 специальных кронштейнов, проложено свыше 800 метров монтажного профиля и 12 километров кабельных линий. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к монтажно-наладочным работам привлекались специалисты сторонней организации, имеющей многолетний и успешный опыт в осуществлении подобных проектов на территории нашей страны. Кстати, около 200 светодиодных светильников закреплены таким образом, чтобы...
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|Экономика
|06.10.2017 13:43
В Волгограде может появиться первый в ЮФО центр оценки квалификации работников химического и биотехнологического комплекса
На промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») эксперты обсудили перспективы создания первого на Юге России центра независимой оценки квалификации работников химического и биотехнологического комплекса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, участниками диалога стали представители Российского союза химиков, администрации Волгоградской области, региональной торгово-промышленной палаты, волгоградских технического университета и политехнического колледжа, профсоюзов и специалисты по работе с персоналом крупнейших химических предприятий Волгоградской области. В настоящее время в соответствии с отечественным законодательством в стране идёт активная работа над созданием национальной системы профессиональных квалификаций, которую возглавляет специальный совет при Президенте РФ. В основе новой системы – профессиональные стандарты, в...
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|Общество
|06.10.2017 13:00
«Вот кто-то с горочки спустился»: В Волгограде первые гости музея «Россия - моя история» возмущены отсутствием тротуара
Сегодня первый официальный день работы нового волгоградского музея «Россия — моя история». В ближайшие три дня вход в него будет бесплатным. Видимо, поэтому буквально с первых минут работы учреждения — с 10.00 в мультимедийный комплекс один за одним потянулись посетители. Однако их путь за новыми познаниями в области истории России оказался тернист. Возле самого музея активно ведутся дорожные работы - всюду снуют экскаваторы, КАМАЗы и прочая техника, вырыты котлованы. Если от речпорта пешеходная дорога в сторону музея уже готова, то от ресторана «Маяк» спуск в пойму не оборудован. Есть старая ухабистая лестница, но и она не спасет пешеходов...
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|Происшествия
|06.10.2017 12:46
Пограничники задержали в селе Кайсацкое жителя Быковского района, который находился в розыске за совершение убийства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, мужчина скрывался от правоохранителей в приграничном населенном пункте, вероятно, с целью пересечения российско-казахстанской границы. Разыскиваемое лицо передано сотрудникам ОМВД РФ по Быковскому району Волгоградской области.
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|Общество
|06.10.2017 12:37
Прокуратура в судебном порядке добилась от жителя Волгограда надлежащего оформления права собственности детей на жилье, приобретенное за счет средств материнского капитала. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 38-летнему местному жителю в связи с рождением в его семье второго ребенка был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который он реализовал путем приобретения квартиры. На покупку жилья были потрачены средства материнского капитала в сумме более 380 тыс рублей, а также собственные денежные средства. При этом мужчина дал письменное, удостоверенное нотариусом обязательство, что в течение полугода после снятии обременения с объекта недвижимого имущества, наложенного в связи с...
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|Экономика
|06.10.2017 12:17
Стенд Волгоградской области стал одним из популярных на международном фестивале «Зодчество 2017». Под стеклянными сводами Гостиного двора, одной из лучших выставочных площадок Москвы, собрали все самое интересное, новаторское, передовое, что есть в архитектуре, благоустройстве окружающего пространства, дизайне современной России. «Проекты, которые архитекторы представляют на «Зодчестве», всегда оригинальны и несут в себе элементы самых инновационных технологий и суперсовременных трендов», – сказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. В этом году основное внимание было уделено региональным проектам. Волгоградская область представила проекты благоустройства городской среды, реализацию которых горожане могут наблюдать в режиме реального...
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|Экономика
|06.10.2017 11:50
Волгоградская область вошла в число получателей федеральных субсидий: ей выделено 621 млн рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения - для реализации особо крупных и важных для социально-экономического развития страны проектов. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно данным, опубликованным на официальном сайте правительства РФ, всего между регионами распределено 9,9 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Среди регионов ЮФО деньги получат еще два субъекта: Краснодарский край – 100 млн рублей и Ростовская область – почти 294 млн. Всего же на реализацию таких проектов 9 регионов получат 3,8 млрд рублей.
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|Общество
|06.10.2017 11:30
Очередной выпуск платежек желтого цвета для уведомления абонентов, задолжавших за коммунальную услугу электроснабжения, выпустило ПАО «Волгоградэнергосбыт», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Формирование уведомлений о долге происходит автоматически, на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании. Если получена «желтая» квитанция, для потребителя это первый сигнал о том, что нужно урегулировать вопрос с задолженностью. Напомним, что в случае возникновения вопросов по сумме и периоду задолженности, предъявленной данной квитанцией, потребители компании могут обратиться в абонентские участки по месту жительства (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату потребленной электроэнергии). Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru доступны данные...
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6 октября 17:52
Налоговики предложили бизнесменам Волгоградской области подписать Хартию в сфере оборота сельхозпродукции 7
6 октября 16:31
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6 октября 13:00
6 октября 12:46
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6 октября 11:30
6 октября 10:57
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Экономика
6 октября 17:52
Налоговики предложили бизнесменам Волгоградской области подписать Хартию в сфере оборота сельхозпродукции 7
6 октября 13:43
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