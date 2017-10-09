До 75-ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом остаются считанные месяцы. 2 февраля Волгоград и вся Россия отпразднуют важнейшее событие в истории нашей страны, которое предопределило исход Великой Отечественной войны.

75 лет - много это или мало? Чему научила нас, потомков ветеранов, эта кровавая четырехлетняя битва, победа в которой далась Советскому Союзу ценой миллионов человеческих жертв?.. Для россиян спасение нашей родины и всей Европы от фашизма - величественный, незыблемый и даже святой подвиг. Так было и так должно быть всегда. Но, к сожалению, далеко не все государства извлекли из истории правильные уроки. И чем дальше День Победы, тем больше проблем с памятью испытывают различные страны. Например, как это случилось с Украиной, в которой несколько лет назад стали зарождаться националистические идеи. Ветеранов Великой Отечественной войны положение дел в братской для россиян республике привело в негодование. Крайне удивило фронтовиков и поведение руководства Германии, которое в своей стране пресекает на корню идеи фашизма, но молчаливо смотрело на страшные события на Украине.





Не смогли промолчать и сказали свое веское слово участники Сталинградской битвы, проживающие в Волгограде. В январе 2015 года в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» они подписали коллективное обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом объединиться этому государству с другими европейскими странами, а также Россией, в борьбе с зарождающимся на Украине фашизмом и стремлением переписать историю.

Между тем, историческая амнезия поражает и другие страны континента. Свежий пример — недавний скандал вокруг приезда в Волгоград делегации из Румынии. Цель визита гостей в город-герой на Волге — перезахоронение останков 345 румынских солдат на мемориальном кладбище в селе Россошки Городищенского района Волгоградской области. Глубокое возмущение у общественности Волгоградской области — в частности, участников войны, - вызвало обращение, поступившее накануне приезда делегации губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову за подписью временного поверенного в делах посольства этой страны в Российской Федерации. Он известил главу региона о проведении в Россошках, цитируем, «церемонии перезахоронения останков румынских военных героев, погибших под Сталинградом». При этом дипломат попросил местные власти оказать поддержку в проведении этого мероприятия и предоставить «взвод гвардии, почетный караул и военный оркестр».

Общеизвестно, что Румыния с первого дня Великой Отечественной войны и вплоть до 1944 года воевала на стороне Гитлера. По сути, руководству Волгоградской области предложили назвать фашистов, оккупировавших в 42-ом году сталинградскую землю, героями и в торжественной обстановке, с воинскими почестями предать земле их останки. «Высота 102» за несколько дней до приезда румын в Волгоград опубликовала это письмо, которое вызвало взрыв негодования среди волгоградской общественности и резонанс федерального масштаба — статью информагентства перепечатали многие российские СМИ, а 28 сентября в день приезда делегации, с официальным заявлением выступило Посольство России в Румынии. Дипведомство заявило о недопустимости попыток оправдывать, а тем более героизировать военных преступников, поставить на одну доску воинов-освободителей и оккупантов. Разумеется, власти региона не ответили румынской стороне согласием на неуместную просьбу и церемония перезахоронения прошла без воинских почестей.





Рымынское кладбище рядом с немецким появилось в 2015 году. Сам же мемориал в Россошках открыли в 1997 году — 23 августа, в день первой массированной бомбардировки Сталинграда. Кстати, тогда на открытии кладбища присутствовал чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц, который извинился перед жителями Сталинграда-Волгограда.





- Нам стыдно за преступления фашистов, развязавших Вторую мировую войну, в которой россияне отстояли свободу и независимость своей страны, - подчеркнул тогда фон Штудниц.





Выразил глубокие сожаления по этому поводу и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего последнего визита в город-герой во время празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.





- Я прошу прощения от имени Германии за те неизмеримые страдания, которые немцы принесли сюда - здесь, в этом городе и во всей России, во всех тех частях бывшего СССР, которые сегодня относятся к Украине и Белоруссии, и во всей Европе, - сказал Штайнмайер.





«Неизмеримые страдания» жителям сталинградской земли, да и в целом нашей страны в годы Великой Отечественной, принесла и Румыния, которая объявила войну Советскому Союзу, ровно как и Германия, 22 июня 1941 года. Гитлер в телеграммах не раз отмечал румынских генералов за образцовые действия и щедро награждал их железными крестами. Румыния воевала с Советской армией вплоть до 1944 года, когда к власти в стране пришла компартия, а Красная армия уже приблизилась к границе с государством. В последствии король Румынии Михай Первый был награжден советским орденом «Победа».





Однако прошли десятилетия, воспоминания о войне, по всей видимости, стали забываться. В той же Румынии недавно произошел совершенно кощунственный случай — было опрокинуто 120 надгробий советских воинов. Местные власти никак не прокомментировали этот инцидент. Возмущение Министерства иностранных дел России вызвали также сообщения в румынских СМИ о замыслах отдельных политических деятелей переименовать парк имени советского маршала Толбухина, который участвовал и в Сталинградской битве, и в освобождении Румынии. В Волгограде, кстати, одна из улиц носит имя этого прославленного воина. Еще одна новость, всколыхнувшая общественность, связана с отказом Румынии пропустить через свою территорию самолет до Молдавии с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту, который возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве.

Как видим, с одной стороны Румыния демонстрирует недружественные действия к России, а с другой - требует особого отношения к своим якобы «героям» войны.





«Высоте 102» удалось побеседовать с членами румынской делегации в ходе их визита в Волгоград. И конечно же мы не могли не задать вопрос о том, что имеют они ввиду, называя «героями войны» захватчиков советской территории.





- Письмо губернатору Волгоградской области было отправлено во время моего отпуска, - заявил посол Румынии в России Василе Соаре. - Поймите, мы любого солдата называем героем. Они сражались за какую-то идею, по указу и погибли без вины. В нашей стране мы оказываем честь и поддержку посольству РФ в Румынии, которое делает ту же самую работу - ищет своих соотечественников, павших во время войны. Знаете как мы их встречаем? Даем «трампету», взвод, оркестр. Потому что церемония — это институт, который не мы придумали», - считает господин Соаре.









Складывается ощущение, что румынский посол не видит разницы между воинами-освободителями и фашистами-оккупантами. По его мнению, они достойны одинакового почтения. Дальше — еще интереснее. Посол представил свое оригинальное видение исторических событий 70-летней давности.





- Мы пошли с немцами и на половине войны развернулись. Договорились с советскими, грубо говоря, повернули оружие и пошли выгонять немцев. То есть, половину войны мы были против Советского Союза, а половину - мы были союзниками, - преподнес волгоградским журналистам урок истории посол Румынии.









Сенатор Румынии Титус Корлэцян так же, как и посол Василе Соаре, не видит ничего странного в просьбе к волгоградским властям с почестями предать земле останки фашистов, и более того, укорил россиян в незнании истории.





- Победа над фашизмом была победой для всего человечества. Это не была победа только СССР или западных союзников, в число которых входила и Румыния в последние годы войны. Это была победа всех нас против фашизма. Возможно, в Российской Федерации не всё знают. У нас в Румынии все эти детали знают. Все хотели победить фашизм и это была победа всех нас, - подчеркнул господин сенатор.





Вот так в одночасье оккупанты, ворвавшиеся в нашу страну под нацистскими флагами, с легкой руки румынских дипломатов превратились в героев войны, победивших фашизм. Что думают по этому поводу живые свидетели тех жутких событий? Участники Сталинградской битвы, жители города-героя Волгограда, рассказали «Высоте 102» о том, что из себя на самом деле представляла румынская армия во время Великой Отечественной и какими повадками отличались ее бойцы.

Полковник Евгений Федорович Рогов ушел на фронт, едва окончив школу. С битвы за Сталинград и начался его боевой путь. Потом были бои на Украине, освобождение Севастополя, Болгарии и Румынии. Полковник Евгений Федорович Рогов ушел на фронт, едва окончив школу. С битвы за Сталинград и начался его боевой путь. Потом были бои на Украине, освобождение Севастополя, Болгарии и Румынии.





- Во время Сталинградской битвы участвовало две румынских армии — третья в районе Серафимовича и Распопино, и четвертая — на границе с Калмыкией. Очень много румын было уничтожено здесь, взято в плен. Поэтому вышли из них никакие не герои, а настоящие военнопленные, - говорит Евгений Федорович.





Участник боев под Сталинградом помнит, что румыны бесчеловечно вели себя по отношению и к мирному населению.





- Поскольку снабжение румынских воинских частей танками, артиллерией, авиацией было хуже германских, а выучка пехотных частей слабее, то они являлись слабым звеном на немецком фронте. Помню, как они «шарили» по населенным пунктам у мирного населения, отбирали, как говорится, последний кусок хлеба. И поскольку зима 1942-1943 годов выдалась очень холодной, то они отбирали у людей теплые вещи, чтобы спастись от холода, - рассказывает ветеран Великой Отечественной.