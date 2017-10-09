|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.10.2017 16:42
В Волгограде фронтовики развенчали миф о геройствах румынских солдат под Сталинградом
До 75-ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом остаются считанные месяцы. 2 февраля Волгоград и вся Россия отпразднуют важнейшее событие в истории нашей страны, которое предопределило исход Великой Отечественной войны.
75 лет - много это или мало? Чему научила нас, потомков ветеранов, эта кровавая четырехлетняя битва, победа в которой далась Советскому Союзу ценой миллионов человеческих жертв?.. Для россиян спасение нашей родины и всей Европы от фашизма - величественный, незыблемый и даже святой подвиг. Так было и так должно быть всегда. Но, к сожалению, далеко не все государства извлекли из истории правильные уроки. И чем дальше День Победы, тем больше проблем с памятью испытывают различные страны. Например, как это случилось с Украиной, в которой несколько лет назад стали зарождаться националистические идеи. Ветеранов Великой Отечественной войны положение дел в братской для россиян республике привело в негодование. Крайне удивило фронтовиков и поведение руководства Германии, которое в своей стране пресекает на корню идеи фашизма, но молчаливо смотрело на страшные события на Украине.
Не смогли промолчать и сказали свое веское слово участники Сталинградской битвы, проживающие в Волгограде. В январе 2015 года в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» они подписали коллективное обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом объединиться этому государству с другими европейскими странами, а также Россией, в борьбе с зарождающимся на Украине фашизмом и стремлением переписать историю.
Между тем, историческая амнезия поражает и другие страны континента. Свежий пример — недавний скандал вокруг приезда в Волгоград делегации из Румынии. Цель визита гостей в город-герой на Волге — перезахоронение останков 345 румынских солдат на мемориальном кладбище в селе Россошки Городищенского района Волгоградской области. Глубокое возмущение у общественности Волгоградской области — в частности, участников войны, - вызвало обращение, поступившее накануне приезда делегации губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову за подписью временного поверенного в делах посольства этой страны в Российской Федерации. Он известил главу региона о проведении в Россошках, цитируем, «церемонии перезахоронения останков румынских военных героев, погибших под Сталинградом». При этом дипломат попросил местные власти оказать поддержку в проведении этого мероприятия и предоставить «взвод гвардии, почетный караул и военный оркестр».
Общеизвестно, что Румыния с первого дня Великой Отечественной войны и вплоть до 1944 года воевала на стороне Гитлера. По сути, руководству Волгоградской области предложили назвать фашистов, оккупировавших в 42-ом году сталинградскую землю, героями и в торжественной обстановке, с воинскими почестями предать земле их останки. «Высота 102» за несколько дней до приезда румын в Волгоград опубликовала это письмо, которое вызвало взрыв негодования среди волгоградской общественности и резонанс федерального масштаба — статью информагентства перепечатали многие российские СМИ, а 28 сентября в день приезда делегации, с официальным заявлением выступило Посольство России в Румынии. Дипведомство заявило о недопустимости попыток оправдывать, а тем более героизировать военных преступников, поставить на одну доску воинов-освободителей и оккупантов. Разумеется, власти региона не ответили румынской стороне согласием на неуместную просьбу и церемония перезахоронения прошла без воинских почестей.
Рымынское кладбище рядом с немецким появилось в 2015 году. Сам же мемориал в Россошках открыли в 1997 году — 23 августа, в день первой массированной бомбардировки Сталинграда. Кстати, тогда на открытии кладбища присутствовал чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц, который извинился перед жителями Сталинграда-Волгограда.
- Нам стыдно за преступления фашистов, развязавших Вторую мировую войну, в которой россияне отстояли свободу и независимость своей страны, - подчеркнул тогда фон Штудниц.
Выразил глубокие сожаления по этому поводу и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего последнего визита в город-герой во время празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- Я прошу прощения от имени Германии за те неизмеримые страдания, которые немцы принесли сюда - здесь, в этом городе и во всей России, во всех тех частях бывшего СССР, которые сегодня относятся к Украине и Белоруссии, и во всей Европе, - сказал Штайнмайер.
«Неизмеримые страдания» жителям сталинградской земли, да и в целом нашей страны в годы Великой Отечественной, принесла и Румыния, которая объявила войну Советскому Союзу, ровно как и Германия, 22 июня 1941 года. Гитлер в телеграммах не раз отмечал румынских генералов за образцовые действия и щедро награждал их железными крестами. Румыния воевала с Советской армией вплоть до 1944 года, когда к власти в стране пришла компартия, а Красная армия уже приблизилась к границе с государством. В последствии король Румынии Михай Первый был награжден советским орденом «Победа».
Однако прошли десятилетия, воспоминания о войне, по всей видимости, стали забываться. В той же Румынии недавно произошел совершенно кощунственный случай — было опрокинуто 120 надгробий советских воинов. Местные власти никак не прокомментировали этот инцидент. Возмущение Министерства иностранных дел России вызвали также сообщения в румынских СМИ о замыслах отдельных политических деятелей переименовать парк имени советского маршала Толбухина, который участвовал и в Сталинградской битве, и в освобождении Румынии. В Волгограде, кстати, одна из улиц носит имя этого прославленного воина. Еще одна новость, всколыхнувшая общественность, связана с отказом Румынии пропустить через свою территорию самолет до Молдавии с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту, который возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве.
Как видим, с одной стороны Румыния демонстрирует недружественные действия к России, а с другой - требует особого отношения к своим якобы «героям» войны.
«Высоте 102» удалось побеседовать с членами румынской делегации в ходе их визита в Волгоград. И конечно же мы не могли не задать вопрос о том, что имеют они ввиду, называя «героями войны» захватчиков советской территории.
- Письмо губернатору Волгоградской области было отправлено во время моего отпуска, - заявил посол Румынии в России Василе Соаре. - Поймите, мы любого солдата называем героем. Они сражались за какую-то идею, по указу и погибли без вины. В нашей стране мы оказываем честь и поддержку посольству РФ в Румынии, которое делает ту же самую работу - ищет своих соотечественников, павших во время войны. Знаете как мы их встречаем? Даем «трампету», взвод, оркестр. Потому что церемония — это институт, который не мы придумали», - считает господин Соаре.
Складывается ощущение, что румынский посол не видит разницы между воинами-освободителями и фашистами-оккупантами. По его мнению, они достойны одинакового почтения. Дальше — еще интереснее. Посол представил свое оригинальное видение исторических событий 70-летней давности.
- Мы пошли с немцами и на половине войны развернулись. Договорились с советскими, грубо говоря, повернули оружие и пошли выгонять немцев. То есть, половину войны мы были против Советского Союза, а половину - мы были союзниками, - преподнес волгоградским журналистам урок истории посол Румынии.
Сенатор Румынии Титус Корлэцян так же, как и посол Василе Соаре, не видит ничего странного в просьбе к волгоградским властям с почестями предать земле останки фашистов, и более того, укорил россиян в незнании истории.
- Победа над фашизмом была победой для всего человечества. Это не была победа только СССР или западных союзников, в число которых входила и Румыния в последние годы войны. Это была победа всех нас против фашизма. Возможно, в Российской Федерации не всё знают. У нас в Румынии все эти детали знают. Все хотели победить фашизм и это была победа всех нас, - подчеркнул господин сенатор.
Вот так в одночасье оккупанты, ворвавшиеся в нашу страну под нацистскими флагами, с легкой руки румынских дипломатов превратились в героев войны, победивших фашизм. Что думают по этому поводу живые свидетели тех жутких событий? Участники Сталинградской битвы, жители города-героя Волгограда, рассказали «Высоте 102» о том, что из себя на самом деле представляла румынская армия во время Великой Отечественной и какими повадками отличались ее бойцы.
Полковник Евгений Федорович Рогов ушел на фронт, едва окончив школу. С битвы за Сталинград и начался его боевой путь. Потом были бои на Украине, освобождение Севастополя, Болгарии и Румынии.
- Во время Сталинградской битвы участвовало две румынских армии — третья в районе Серафимовича и Распопино, и четвертая — на границе с Калмыкией. Очень много румын было уничтожено здесь, взято в плен. Поэтому вышли из них никакие не герои, а настоящие военнопленные, - говорит Евгений Федорович.
Участник боев под Сталинградом помнит, что румыны бесчеловечно вели себя по отношению и к мирному населению.
- Поскольку снабжение румынских воинских частей танками, артиллерией, авиацией было хуже германских, а выучка пехотных частей слабее, то они являлись слабым звеном на немецком фронте. Помню, как они «шарили» по населенным пунктам у мирного населения, отбирали, как говорится, последний кусок хлеба. И поскольку зима 1942-1943 годов выдалась очень холодной, то они отбирали у людей теплые вещи, чтобы спастись от холода, - рассказывает ветеран Великой Отечественной.
Еще один фронтовик, воевавший под Сталинградом, Анатолий Венедиктович Козлов, услышав, что румын называют героями — лишь усмехнулся и поспешил опровергнуть эту дезинформацию.
- Героями их считать, конечно, нельзя. Они поднимали руки и кричали: «Гитлер, капут!». Я сам это слышал своими ушами. Они шли и целыми пачками сдавались в плен, - вспоминает участник войны.
Никогда не забудет Анатолий Венедиктович, какие изуверские поступки позволяли себе румыны.
- Начальника Грозненского военно-пехотного училища, полковника Ситникова, который был командиром нашего курсантского полка, румыны закололи штыками. Вот такое было зверство. Единственное, что они имеют право сделать, так это попросить у нас прощения за то, что их предки топтали нашу землю вместе с фашистами, - говорит фронтовик.
О злодеяниях румынских солдат и офицеров, от которых холодеет кровь, свидетельствуют и несколько томов материалов, хранящихся в госархивах. Из протокола допроса от 29 июня 1943 года Серебрянской Марии Тихоновны: «4 августа 1942 года немецко-румынские войска заняли наше село и сразу стали грабить все поголовно население. Забирали молоко, яйца, одежду, кур, овец, а также румыны проявляли над женщинами зверства. Насиловали их. Я лично знаю, что они изнасиловали нашу гражданку Л. в возрасте 23 года. Сейчас ее уже нет в живых. Дней через 3-4 немцы и румыны начали собирать еврейское население, которые проживали в селе, из числа эвакуированных было 22 человека, над ними истязались, их насиловали, и в течение этих же дней их всех собрали и угнали в село Каменку, а через несколько дней мы узнали, что их всех там расстреляли». Все эти факты были зафиксированы Сталинградской областной комиссией по установлению злодеяний.
Анатолий Венедиктович Козлов, награжденный двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», признается, что ему горько слышать о попытках неких политиков извратить историю, приукрасить там, где это им выгодно, и вырвать те страницы, за которые стыдно.
- Молодому поколению я хочу сказать: нужно знать историю своей родины, особенно - историю Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, чтобы правильно понимать происходящие в мире события и не позволить другим себя обмануть, - считает участник войны.
В письме волгоградских ветеранов Ангеле Меркель, упомянутом выше, было перечислено несколько уроков, которые миру преподнесла мрачная история ХХ века. Один из них гласит: «Переписывание истории - прямой путь к нацизму». Другой ему вторит: «Важнейшее оружие в борьбе с нацизмом – это правда». Неудобная для кого-то и малоприятная, но простая и важная для каждого из нас.
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|09.10.2017 14:00
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|09.10.2017 13:35
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|09.10.2017 13:28
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|09.10.2017 13:15
Поставлена точка в деле о захламлении отходами в Светлоярском районе земельных участков, соседствующих с мусорным полигоном компании "Комус". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, по решению суда в течение месяца "Комусу" предстоит освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Судебное разбирательство длилось почти год, решение вступило в законную силу на прошлой неделе. Напомним, "Высота 102" неоднократно сообщало об этой ситуации в материалах: "В Волгоградской области компания "Комус" захламила отходами территорию мусороперерабатывающего комплекса", "В Волгоградской области специалисты природоохранных ведомств искали свалку и "заблудились" в координатах", "Под Волгоградом разрастающийся...
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|09.10.2017 13:02
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|09.10.2017 12:00
Суд в Волгоградской области отложил до декабря рассмотрение дел об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы
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Прочитана: 4596 раз
|Расследования
|09.10.2017 11:40
К двум годам лишения свободы условно осужден в Волгоградской области владелец катера, который вышел в рейс в штормовую погоду и допустил гибель пассажира, сообщили ИА "Высота 102" помощник Волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк. Николаевский районный суд также приговорил 65-летнего уроженца Камышина к выплате 100 тысяч рублей штрафа в доход государства и моральной компенсации сыну погибшего в размере 500 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что 5 июля этого года подсудимый осуществлял перевозку 6 взрослых и 4 детей несмотря на запрет навигации по Волге и шторм. Примерно в 150 метров от берега носовая часть маломерного судна врезалась в волну, в результате...
Прочитана: 1413 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.10.2017 11:16
Историю жизни удивительного человека, настоящего патриота своего города теперь можно узнать не только в музее водоканала г. Волгограда, но и в интерактивном историческом парке «Россия. Моя история». Одна из экспозиций рассказывает об Якове Петровиче Потапове, который во время Сталинградской битвы был начальником Центрального водопровода, который нынешние горожане больше знают как Царицынскую водокачку, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения». Считается, что именно с Царицынской водокачки и началось развитие городского водопровода. Во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года, Яков Петрович вместе со своими товарищами...
Прочитана: 1329 раз
9 октября 17:30
9 октября 17:19
9 октября 16:42
В Волгограде фронтовики развенчали миф о геройствах румынских солдат под Сталинградом 23
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