В Волгограде компания «ПромСтройСервис» выдавала себя за «Газпром»

Сегодня Волгоградским УФАС России выдано предупреждение ООО «ПромСтройСервис» о прекращении недобросовестной конкуренции, связанной с выбором доменного имени сайта. Обстоятельства нарушения антимонопольного законодательства были обнаружены управлением в ходе рассмотрения другого дела о нарушении рекламного законодательства, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. ООО «ПромСтройСервис» в своей предпринимательской деятельности использовало сайт http://газпром-межрегионгаз.рф, в доменном имени которого размещено фирменное наименование ООО «Газпром межрегионгаз», а также указывало в разделе «Контакты» на данном сайте адреса абонентских отделов ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Данные действия Общества, по мнению Волгоградского УФАС России, создают ложное представление о связи ООО «ПромСтройСервис» с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром», что вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по установке приборов учета газа и воды и дает необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности ООО «ПромСтройСервис».

По словам руководителя Волгоградского УФАС Романа Лучникова, в данном случае действия ООО «ПромСтройСервис» нарушают не только законодательство, но и элементарные нормы этики. «Так, ООО «ПромСтройСервис» не только буквально доставал заявителя звонками с навязыванием своих услуг, но и выдаёт себя за всем известную компанию, к которой он не имеет никакого отношения. От таких действий страдают не только потребители, в первую очередь граждане, но и конкуренты ООО «ПромСтройСервис» на рынке услуг по установке счётчиков», - заявил Лучников.



