«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Год экологии проходит мимо многочисленных помоек











Смотрите сегодня в программе: Год экологии так и не принес ощутимых перемен в процветающую сферу несанкционированных свалок Волгоградской области. Жителей Волгограда не испугали трудности пути к музею «Россия – моя история»: посетители потянулись за новыми впечатлениями, несмотря на проблемы с пешеходной и транспортной доступностью. 50 лет Академии МВД: престижный ВУЗ работает уже полвека. Видео с камеры видеонаблюдения: медики пресекли кражу денег из кармана беспомощного пациента в приемном покое одной из волгоградских больниц.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



