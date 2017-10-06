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Общество
 06.10.2017 16:31

Волгоградской академии МВД исполнилось 50 лет

Полувековой юбилей отмечает Волгоградская академия МВД. За это время из ее стен вышли более 80 тысяч высококлассных специалистов: оперативников, следователей, экспертов-криминалистов. Около 40 выпускников академии дослужились до генеральских погон, возглавляют сегодня министерства и главные управления, есть среди них и депутаты Государственной думы. Чем сегодня живет полицейский вуз, какую подготовку проходят в его стенах курсанты - в видеоматериале ИА "Высота 102".


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Общество 06.10.2017 17:07

Сегодня Волгоградским УФАС России выдано предупреждение ООО «ПромСтройСервис» о прекращении недобросовестной конкуренции, связанной с выбором доменного имени сайта. Обстоятельства нарушения антимонопольного законодательства были обнаружены управлением в ходе рассмотрения другого дела о нарушении рекламного законодательства, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. ООО «ПромСтройСервис» в своей предпринимательской деятельности использовало сайт http://газпром-межрегионгаз.рф, в доменном имени которого размещено фирменное наименование ООО «Газпром межрегионгаз», а также указывало в разделе «Контакты» на данном сайте адреса абонентских отделов ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Данные действия Общества, по мнению Волгоградского УФАС России, создают ложное представление о связи ООО «ПромСтройСервис» с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром», что вводит...
Прочитана: 180 раз
Общество 06.10.2017 16:18

В Волгоградской области завершена выдача государственных жилищных сертификатов для решения квартирного вопроса граждан, потерявших единственное жилье в результате августовских природных пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, по распоряжению правительства РФ области было выделено 26 сертификатов, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилья — 31,1 тысячи рублей и социальной нормы. Так, 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких граждан, 42 метра на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилого помещения. Две семьи погорельцев уже заключили договоры купли-продажи жилых помещений, еще...
Прочитана: 193 раз
Происшествия 06.10.2017 15:29

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома в отношении директора ООО "Волгоградская строительная компания. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве.  Проверкой установлено наличие договоров займа на строительство многоквартирного жилого дома в Городищенском районе области, заключенных ООО "Волгоградская строительная компания" с хозяйствующими субъектами. При этом руководитель застройщика полученные от инвестора денежные средства, предоставленные для целевого назначения на строительство указанного дома в общей сумме более 13 млн рублей, использовал по своему усмотрению. Выяснилось также, что разрешение на строительство жилого дома не выдавалось,...
Прочитана: 1448 раз
Происшествия 06.10.2017 15:23

Кражу 17 тысяч рублей из кармана беспомощного пенсионера в приемном покое волгоградской больницы № 12 зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном главке МВД, прохожий нашел 88-летнего старика на улице, вызвал медиков и сопроводил незнакомца до больницы. В приемном покое помощник развил бурную деятельность, прошелся по карманам якобы в поисках документов и «умыкнул» найденные купюры. В результате медперсоналу пришлось вызывать наряд полиции. Как выяснили правоохранители, вором оказался 52-летний житель Ворошиловского района, работник «Метроэлектотранса». За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Прочитана: 2083 раз
Здравоохранение 06.10.2017 14:42

В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко отработали смену в составе бригад «Скорой помощи». Акция получила название «Испытано на себе». Проблем, с которыми ежедневно сталкиваются фельдшеры и водители, — немало, и они весьма серьезны. Главное — это, в первую очередь, низкая зарплата медиков в размере 17-18 тысяч рублей. За смену на одного фельдшера в среднем приходится 20 вызовов, половину из которых нельзя назвать срочными. Что удивительно, звонками в «03», по словам самих сотрудников медслужбы, злоупотребляют представители молодого поколения. В итоге бригада «Скорой помощи» тратит драгоценное время, отвлекая...
Прочитана: 4308 раз
Общество 06.10.2017 14:01

Архитектурно-художественная подсветка Астраханского моста засияла во всей красе Архитектурно-художественная подсветка Астраханского моста засияла во всей красе. Ее включение было приурочено к открытию интерактивного музея «Россия – моя история». Работы выполнены ПАО «Волгоградоблэлектро» с применением энергосберегающих светодиодных технологий и в рамках комплексного благоустройства поймы реки Царица. По проекту ПАО «Волгоградоблэлектро» на Астраханском мосту смонтировано более 150 специальных кронштейнов, проложено свыше 800 метров монтажного профиля и 12 километров кабельных линий. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к монтажно-наладочным работам привлекались специалисты сторонней организации, имеющей многолетний и успешный опыт в осуществлении подобных проектов на территории нашей страны. Кстати, около 200 светодиодных светильников закреплены таким образом, чтобы...
Прочитана: 2335 раз
Экономика 06.10.2017 13:43

На промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») эксперты обсудили перспективы создания первого на Юге России центра независимой оценки квалификации работников химического и биотехнологического комплекса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, участниками диалога стали представители Российского союза химиков, администрации Волгоградской области, региональной торгово-промышленной палаты, волгоградских технического университета и политехнического колледжа, профсоюзов и специалисты по работе с персоналом крупнейших химических предприятий Волгоградской области. В настоящее время в соответствии с отечественным законодательством в стране идёт активная работа над созданием национальной системы профессиональных квалификаций, которую возглавляет специальный совет при Президенте РФ. В основе новой системы – профессиональные стандарты, в...
Прочитана: 490 раз
Общество 06.10.2017 13:00

«Вот кто-то с горочки спустился»: В Волгограде первые гости музея «Россия - моя история» возмущены отсутствием тротуара Сегодня первый официальный день работы нового волгоградского музея «Россия — моя история». В ближайшие три дня вход в него будет бесплатным. Видимо, поэтому буквально с первых минут работы учреждения — с 10.00 в мультимедийный комплекс один за одним потянулись посетители. Однако их путь за новыми познаниями в области истории России оказался тернист. Возле самого музея активно ведутся дорожные работы - всюду снуют экскаваторы, КАМАЗы и прочая техника, вырыты котлованы. Если от речпорта пешеходная дорога в сторону музея уже готова, то от ресторана «Маяк» спуск в пойму не оборудован. Есть старая ухабистая лестница, но и она не спасет пешеходов...
Прочитана: 5056 раз
Происшествия 06.10.2017 12:46

Пограничники задержали в селе Кайсацкое жителя Быковского района, который находился в розыске за совершение убийства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, мужчина скрывался от правоохранителей в приграничном населенном пункте, вероятно, с целью пересечения российско-казахстанской границы. Разыскиваемое лицо передано сотрудникам ОМВД РФ по Быковскому району Волгоградской области.
Прочитана: 880 раз
Общество 06.10.2017 12:37

Прокуратура в судебном порядке добилась от жителя Волгограда надлежащего оформления права собственности детей на жилье, приобретенное за счет средств материнского капитала. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 38-летнему местному жителю в связи с рождением в его семье второго ребенка был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который он реализовал путем приобретения квартиры. На покупку жилья были потрачены средства материнского капитала в сумме более 380 тыс рублей, а также собственные денежные средства.  При этом мужчина дал письменное, удостоверенное нотариусом обязательство, что в течение полугода после снятии обременения с объекта недвижимого имущества, наложенного в связи с...
Прочитана: 1705 раз
Экономика 06.10.2017 12:17

ЖК «Бейкер стрит» представляет Волгоградскую область в Москве Стенд Волгоградской области стал одним из популярных на международном фестивале «Зодчество 2017». Под стеклянными сводами Гостиного двора, одной из лучших выставочных площадок Москвы, собрали все самое интересное, новаторское, передовое, что есть в архитектуре, благоустройстве окружающего пространства, дизайне современной России. «Проекты, которые архитекторы представляют на «Зодчестве», всегда оригинальны и несут в себе элементы самых инновационных технологий и суперсовременных трендов», – сказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. В этом году основное внимание было уделено региональным проектам.  Волгоградская область представила проекты благоустройства городской среды, реализацию которых горожане могут наблюдать в режиме реального...
Прочитана: 836 раз
Экономика 06.10.2017 11:50

Волгоградская область вошла в число получателей федеральных субсидий: ей выделено 621 млн рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения - для реализации особо крупных и важных для социально-экономического развития страны проектов. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно данным, опубликованным на официальном сайте правительства РФ, всего между регионами распределено 9,9 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Среди регионов ЮФО деньги получат еще два субъекта: Краснодарский край – 100 млн рублей и Ростовская область – почти 294 млн. Всего же на реализацию таких проектов 9 регионов получат 3,8 млрд рублей.
Прочитана: 605 раз
Общество 06.10.2017 11:30

Очередной выпуск платежек желтого цвета для уведомления абонентов, задолжавших за коммунальную услугу электроснабжения, выпустило ПАО «Волгоградэнергосбыт», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Формирование уведомлений о долге происходит автоматически, на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании. Если получена «желтая» квитанция, для потребителя это первый сигнал о том, что нужно урегулировать вопрос с задолженностью. Напомним, что в случае возникновения вопросов по сумме и периоду задолженности, предъявленной данной квитанцией, потребители компании могут обратиться в абонентские участки по месту жительства (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие  оплату потребленной электроэнергии). Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru доступны данные...
Прочитана: 570 раз
Общество 06.10.2017 10:57

Непростой оказалась дорога домой для многих жителей Волгограда, посетивших в четверг вечером праздничную церемонию открытия музея "Россия - Моя история" в пойме реки Царица. Как сообщает ИА "Высота 102", после торжественного мероприятия волгоградцы, многие из которых пришли с детьми, были вынуждены выбираться из поймы в районе ресторана "Маяк" по песчаным склонам в кромешной темноте из-за отсутствия благоустроенной дорожки для пешеходов. Как это было - в видеоматериале. 
Прочитана: 5529 раз
Общество 06.10.2017 09:55 (Обновлено: 06.10.2017 10:01)

Красноармейский районный суд обязал ООО "МИКС" продлить срок действия разрешения на строительство дома, возводимого на средства дольщиков. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, основанием для обращения в суд послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой района.  Установлено, что ООО "МИКС" с привлечением денежных средств участников долевого строительства осуществляет реконструкцию объекта незавершенного строительства под малоэтажный жилой дом в Красноармейском районе на основании разрешения на строительство, выданного администрацией Волгограда. Однако планируемые согласно проектной декларации элементы благоустройства до настоящего времени не выполнены. При этом застройщиком не приняты меры к продлению срока действия разрешения на строительство. Решением районного суда требования прокурора удовлетворены в полном...
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6 октября 12:37
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