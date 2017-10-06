Пострадавшие от природных пожаров в Волгоградской области обзаводятся новым жильем

В Волгоградской области завершена выдача государственных жилищных сертификатов для решения квартирного вопроса граждан, потерявших единственное жилье в результате августовских природных пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, по распоряжению правительства РФ области было выделено 26 сертификатов, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилья — 31,1 тысячи рублей и социальной нормы. Так, 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких граждан, 42 метра на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилого помещения.

Две семьи погорельцев уже заключили договоры купли-продажи жилых помещений, еще четыре - оформляют документы, остальные определяются с выбором. Подбор подходящего варианта нового места жительства люди осуществляют на первичном или вторичном рынках. После заключения соответствующего договора купли-продажи и его регистрации в Росреестре деньги по ГЖС будут поступать на счет продавца.

Напомним, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс. человек, в результате природных пожаров 26 человек потеряли единственное жилье, 92 человека пострадали, двое получили вред здоровью, 2 человека погибли.

Предварительные итоги оказания помощи пострадавшим были подведены на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с пострадавшими. Так, все семьи получили положенные им по закону компенсации из федерального и областного бюджетов. Тем, кто не имел законных оснований для этого, оказана поддержка за счет средств, поступивших на счет Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». В пострадавшие от огня хозяйства поставляются корма.



