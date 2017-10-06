В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию







В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко отработали смену в составе бригад «Скорой помощи». Акция получила название «Испытано на себе». Проблем, с которыми ежедневно сталкиваются фельдшеры и водители, — немало, и они весьма серьезны. Главное — это, в первую очередь, низкая зарплата медиков в размере 17-18 тысяч рублей. За смену на одного фельдшера в среднем приходится 20 вызовов, половину из которых нельзя назвать срочными. Что удивительно, звонками в «03», по словам самих сотрудников медслужбы, злоупотребляют представители молодого поколения. В итоге бригада «Скорой помощи» тратит драгоценное время, отвлекая собственные силы от более важных выездов.

Участники рейда — а это помимо активистов «Народного контроля», депутаты разного уровня — сошлись во мнении, что без законодательных новелл повысить эффективность работы «Скорой помощи» будет крайне сложно. По словам депутата Госдумы Анны Кувычко, темой для обсуждения на дискуссионных площадках различного уровня в ближайшее время станут так называемые ложные вызовы от пациентов. «Еще одно важное направление, о котором давно говорят в Госдуме, - это безопасность наших медиков. Фельдшер, молодая девочка, зачастую оказывается беззащитной перед возникающей опасностью при исполнении своих обязанностей. Система видеонаблюдения смогла бы минимизировать риски для здоровья, которым подвергаются работники «Скорой помощи», - отметила Анна Кувычко.



