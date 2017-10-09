Председатель комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Наталья Жукова в скором времени может покинуть свой пост, сообщает ИА «Высота 102». По сведениям информагентства, к работе Жуковой накопилась масса претензий, особенно много жалоб на деятельность комитета поступает из районов области. Обострила ситуацию скандальная история, связанная с отъемом земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе. В кулуарах администрации региона заявляют, что Жукова может уйти в отставку в ближайшие дни.

Наталья Жукова работала при многих мэрах и губернаторах, включая Анатолия Бровко и Сергея Боженова: в администрации Волгограда на руководящих должностях, заместителем главы Городищенского муниципального района Волгоградской области,

заместителем генерального директора ОАО "Корпорация развития Волгоградской области", заместителем главы администрации г. Волжского, где курировала вопросы земельных ресурсов, архитектуры, градостроительства и муниципального имущества города-спутника. С октября 2015 года возглавила комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

В последнее время много вопросов к деятельности Жуковой накопилось и у главы региона Андрея Бочарова, которому во время его поездок по области многие жаловались на комитет и его председателя. История с жителями Колхозной Ахтубы, видимо, стала последней каплей.

Напомним, конфликт разразился после того, как комитет по управлению госимуществом Волгоградской области обратился с исками об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы Среднеахтубинского района. Более 60 законопослушных семей до сих пор живут под домокловым мечом, рискуя в одночасье лишиться единственного жилья, которое, как выяснилось спустя годы, было построено на особо охраняемых территориях.

В сентябре состоялись судебные заседания, на которых были рассмотрены десятки исков в отношении жителей. Однако судья попросила привлечь к рассмотрению данного вопроса представителей облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновников администрации Среднеахтубинского района и представителей кадастровой палаты региона. Все эти ведомства более 15 лет назад согласовывали документы и подписали разрешения на застройку данной территории. Предполагалось, что на сегодняшнем заседании Среднеахтубинского районного суда комитет по управлению имуществом иски отзовет. Но этого не произошло. Ранее глава региона Андрей Бочаров поручил провести проверку оснований для предъявления исков, проведении всесторонней проверки действий должностных лиц, а также принятии всех мер в рамках российского законодательства по обеспечению защиты прав жителей.



