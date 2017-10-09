|Общество
|09.10.2017 15:13
Угроза увольнения нависла над председателем комитета по управлению госимуществом Волгоградской области
Председатель комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Наталья Жукова в скором времени может покинуть свой пост, сообщает ИА «Высота 102». По сведениям информагентства, к работе Жуковой накопилась масса претензий, особенно много жалоб на деятельность комитета поступает из районов области. Обострила ситуацию скандальная история, связанная с отъемом земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе. В кулуарах администрации региона заявляют, что Жукова может уйти в отставку в ближайшие дни.
Наталья Жукова работала при многих мэрах и губернаторах, включая Анатолия Бровко и Сергея Боженова: в администрации Волгограда на руководящих должностях, заместителем главы Городищенского муниципального района Волгоградской области,
заместителем генерального директора ОАО "Корпорация развития Волгоградской области", заместителем главы администрации г. Волжского, где курировала вопросы земельных ресурсов, архитектуры, градостроительства и муниципального имущества города-спутника. С октября 2015 года возглавила комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
В последнее время много вопросов к деятельности Жуковой накопилось и у главы региона Андрея Бочарова, которому во время его поездок по области многие жаловались на комитет и его председателя. История с жителями Колхозной Ахтубы, видимо, стала последней каплей.
Напомним, конфликт разразился после того, как комитет по управлению госимуществом Волгоградской области обратился с исками об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы Среднеахтубинского района. Более 60 законопослушных семей до сих пор живут под домокловым мечом, рискуя в одночасье лишиться единственного жилья, которое, как выяснилось спустя годы, было построено на особо охраняемых территориях.
В сентябре состоялись судебные заседания, на которых были рассмотрены десятки исков в отношении жителей. Однако судья попросила привлечь к рассмотрению данного вопроса представителей облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновников администрации Среднеахтубинского района и представителей кадастровой палаты региона. Все эти ведомства более 15 лет назад согласовывали документы и подписали разрешения на застройку данной территории. Предполагалось, что на сегодняшнем заседании Среднеахтубинского районного суда комитет по управлению имуществом иски отзовет. Но этого не произошло. Ранее глава региона Андрей Бочаров поручил провести проверку оснований для предъявления исков, проведении всесторонней проверки действий должностных лиц, а также принятии всех мер в рамках российского законодательства по обеспечению защиты прав жителей.
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|Происшествия
|09.10.2017 18:02
Весь семейный бюджет отдала лжецелительнице 14-летняя жительница Михайловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, неизвестная женщина подошла к подростку на улице и сказала, что на ее семью якобы наведена порча. Чтобы снять проклятье, надо вынести из дома все деньги и провести ритуал очищения. Школьница поверила взрослой женщине, вынесла из дома 60 тысяч рублей и отдала их мошеннице. После проведения некого ритуала женщина вернула сверток девочке, но вместо денег там оказалась нарезанная бумага. Мошенница объявлена в розыск.
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|Общество
|09.10.2017 17:30 (Обновлено: 09.10.2017 19:06)
Заявление Натальи Жуковой об увольнении по собственному желанию с поста председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области подписал сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Временно исполняющей полномочия руководителя комитета назначена Анна Писемская - начальник правового управления данного ведомства. До последнего времени она возглавляла комитет правового обеспечения администрации Волгограда. По сведениям информагентства, к работе Жуковой накопилась масса претензий, особенно много жалоб на деятельность комитета поступало из районов области. Обострила ситуацию скандальная история, связанная с отъемом земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе. Напомним, Наталья Жукова работала при многих мэрах и губернаторах, включая Анатолия Бровко и Сергея...
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|Политика
|09.10.2017 17:19
Сегодня управление делами администрации Волгоградской области разместило заказ на оказание услуги по охране высшего должностного лица региона. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость лота — 2,1 млн рублей, выделенных из бюджета региона. Срок исполнения заказа — с 7 августа по 31 декабря 2017 года. Согласно данным закупки, обеспечение безопасности главы региона должно осуществляться «в местах его пребывания». Конкурсная процедура не подразумевается - контракт будет заключен с единственным поставщиком. Корреспондент информагентства не смог отыскать на сайте госзакупок сведения о предыдущих аналогичных закупках. Напомним, как ранее сообщала «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров прежде выступал против сопровождения его охраной. В итоге...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.10.2017 16:42
До 75-ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом остаются считанные месяцы. 2 февраля Волгоград и вся Россия отпразднуют важнейшее событие в истории нашей страны, которое предопределило исход Великой Отечественной войны. 75 лет - много это или мало? Чему научила нас, потомков ветеранов, эта кровавая четырехлетняя битва, победа в которой далась Советскому Союзу ценой миллионов человеческих жертв?.. Для россиян спасение нашей родины и всей Европы от фашизма - величественный, незыблемый и даже святой подвиг. Так было и так...
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|Общество
|09.10.2017 15:54
В Краснослободске Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья наконец въезжают в «проблемные» дома
Сегодня вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья в городе Краснослободске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, новоселье готовятся справить почти 500 человек, которые раньше проживали в 17 ветхих домах. В 2017 году регион в полном объеме завершает программу переселения из аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2012 года. Напомним, дома в Краснослободске, которые строились по программе переселения из непригодного для жизни жилья, попали в список проблемных: предыдущий подрядчик не справился с обязательствами и был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В результате для достройки был привлечен новый застройщик — четыре трехэтажных дома...
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|Общество
|09.10.2017 15:44 (Обновлено: 09.10.2017 15:46)
Прокуратура восстановила права жительницы Новоаннинского района, которая осталась без единовременного пособия на рождение ребенка по вине районного центра соцзащиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, женщина обратилась в учреждение по данному вопросу в сентябре 2013 года. Должностными лицами органа социальной защиты было принято решение о назначении ей указанного пособия, был сформирован соответствующий список граждан – получателей данной меры социальной поддержки, и в региональное министерство социальной защиты населения направлена заявка на выделение необходимых денежных средств. Однако фамилии женщины в этом списке не оказалось, поэтому пособие она не получила. О своем нарушенном праве местная жительница узнала лишь...
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|Расследования
|09.10.2017 14:48 (Обновлено: 09.10.2017 14:54)
Суд Дзержинского района признал виновным в убийстве, совершенном 19 лет назад, 59-летнего уроженца республики Дагестан. Как сообщила ИА "Высота 102 старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, ему назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что вечером 8 мая 1998 года осужденный в компании своих приятелей отправился отдыхать в баню, расположенную в Дзержинском районе Волгограда. Уже на пороге заведения между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент злоумышленник достал нож и нанес им несколько ударов по участникам потасовки, причинив двоим тяжкие ножевые ранения. Оба потерпевших были госпитализированы в...
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|Спорт
|09.10.2017 14:00
Воспитанник волгоградской школы кудо 10-летний Павел Хан завоевал серебряную медаль юниорского турнира по боям без правил, прошедшем в южнокорейском городе Чуннам, сообщает ИА "Высота 102". Мальчик, живший до этого с бабушкой в Волгограде, недавно переехал в Южную Корею к своим родителям. Он воспитанник волгоградского тренера, председателя областного отделения федерации кудо России Александра Кравченко. Живя в России, Павел неоднократно выигрывал соревнования по кудо, ушу-саньда и рукопашному бою. На кудо Пашу привели в четыре года. По словам тренера, мальчик сразу проявил себя, занимался упорно. Не остановили юного бойца и обнаруженные проблемы с сердцем. Подлечившись, он снова пришел на...
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|Политика
|09.10.2017 13:35
О своем уходе с поста председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко сообщила сегодня на своей странице в Instagram, сообщает ИА "Высота 102". Теперь уже бывшая чиновница рассказала, что покидает администрацию Волгоградской области в связи с переходом на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения "Юнармия". Слесаренко поблагодарила коллег за три года совместной работы, отметив, что за это время было сделано немало. "Удалось сохранить участие региона в федеральных программах поддержки молодежного предпринимательства и обеспечения жильем молодых семей; сохранить охват школьников летней оздоровительной кампанией; создать Региональный волонтерский центр и систему развития добровольчества; возродить форумную кампанию; закрепить за...
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|Общество
|09.10.2017 13:28
В рамках автопробега «Поднятая целина» из Волгограда в самые отдаленные уголки области доставили книги и другие полезные вещи, собранные неравнодушными людьми. Как сообщает ИА «Высота 102», финальной точкой маршрута стала станица Каргинская Ростовской области, где волгоградцам передали зерно для Каравая мира, который будет испечен в настоящей русской печи 4 ноября, в День народного единства. Доброе дело поддержали известные волгоградские писатели, поэты, простые горожане, политические и общественные деятели. В их числе и Олег Савченко, который приобрел для сельских библиотек современную оргтехнику. «Библиотеки были и остаются очагами культуры на селе. К сожалению, их становится все меньше. Помочь каждой оставшейся - дело чести...
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|Экология
|09.10.2017 13:15
Поставлена точка в деле о захламлении отходами в Светлоярском районе земельных участков, соседствующих с мусорным полигоном компании "Комус". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, по решению суда в течение месяца "Комусу" предстоит освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Судебное разбирательство длилось почти год, решение вступило в законную силу на прошлой неделе. Напомним, "Высота 102" неоднократно сообщало об этой ситуации в материалах: "В Волгоградской области компания "Комус" захламила отходами территорию мусороперерабатывающего комплекса", "В Волгоградской области специалисты природоохранных ведомств искали свалку и "заблудились" в координатах", "Под Волгоградом разрастающийся...
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|Экономика
|09.10.2017 13:02
Крупнейшая российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» по традиции накануне празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности собрала ведущих сельхозтоваропроизводителей со всей России. Открыл 19-ю по счету выставку Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: «Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира. Мы близки к выполнению доктрины продовольственной безопасности. Когда мы ее разрабатывали, принимали, очень многие позиции, которые там заложены, казались труднодостижимыми. Но они достигнуты». В экспозиции стенда Волгоградской области принимала участие компания «Сады Придонья». Это ведущее предприятие российского АПК, специализирующееся на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, представила...
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|Общество
|09.10.2017 12:00
Суд в Волгоградской области отложил до декабря рассмотрение дел об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы
Сегодняшнее заседание суда Среднеахтубинского района, на котором должно рассматриваться дело об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы, завершилось, практически не начавшись. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, сегодня планировалось рассмотреть 8 дел, завтра – 10. Однако представители истца - комитета по управлению имуществом Волгоградской области – в суд не явились. Кроме того, к суду были привлечены представители комитета облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновники администрации Среднеахтубинского района и представители кадастровой палаты региона, которые также в суд не пришли. Более 15 лет назад все эти структуры согласовывали документы, подписывали разрешения на застройку данной территории и должны были объяснить, каким образом...
Прочитана: 4596 раз
|Расследования
|09.10.2017 11:40
К двум годам лишения свободы условно осужден в Волгоградской области владелец катера, который вышел в рейс в штормовую погоду и допустил гибель пассажира, сообщили ИА "Высота 102" помощник Волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк. Николаевский районный суд также приговорил 65-летнего уроженца Камышина к выплате 100 тысяч рублей штрафа в доход государства и моральной компенсации сыну погибшего в размере 500 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что 5 июля этого года подсудимый осуществлял перевозку 6 взрослых и 4 детей несмотря на запрет навигации по Волге и шторм. Примерно в 150 метров от берега носовая часть маломерного судна врезалась в волну, в результате...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|09.10.2017 11:16
Историю жизни удивительного человека, настоящего патриота своего города теперь можно узнать не только в музее водоканала г. Волгограда, но и в интерактивном историческом парке «Россия. Моя история». Одна из экспозиций рассказывает об Якове Петровиче Потапове, который во время Сталинградской битвы был начальником Центрального водопровода, который нынешние горожане больше знают как Царицынскую водокачку, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения». Считается, что именно с Царицынской водокачки и началось развитие городского водопровода. Во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года, Яков Петрович вместе со своими товарищами...
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