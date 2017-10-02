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 07.10.2017 11:48

Волгоградский обком КПРФ уходит в подполье


«Независимая газета», 02.10.2017г., в сокращении.
Практически все заметные активисты КПРФ в регионе говорят о продолжении или углублении внутрипартийного кризиса: «Он начался в бытность первым секретарем обкома Николая Паршина, чьи фотографии с сообщениями о всероссийском розыске висят сегодня во всех райотделах полиции. Замена в июне Паршина на Тамару Головачеву не привела к улучшению ситуации: под ее руководством региональная организация потерпела унизительное поражение 10 сентября на выборах депутатов Михайловской городской думы, а также на довыборах депутатов регионального Заксобрания. Никаких выводов из этого провала руководством обкома не сделано».
«КПРФ будет участвовать в выборах депутатов Волгоградской, Волжской и Камышинской городских дум, которые пройдут менее чем через год, в сентябре 2018 года, – сказал «НГ» депутат Волгоградской областной думы Михаил Таранцов. – У партии есть свой избиратель, широкая сеть агитаторов на местах, способная реализовать успешную предвыборную стратегию. Я надеюсь, что такая стратегия обкомом нашей партии будет выработана, хотя, конечно, времени на это остается уже не так много».
Оптимизм насчет «стратегии победы» разделяют далеко не все волгоградские коммунисты. По мнению ряда функционеров местных отделений КПРФ, руководство Волгоградского обкома «уже начало сливать будущие выборы»: «Если областное руководство КПРФ немедленно не начнет реальную подготовку к выборам 2018 года, то шансов победить единороссов в одномандатных округах у наших кандидатов не будет. Остается надеяться только на партийный список, в котором призовыми являются первые три места. За них и развернется в конечном счете борьба между различными группировками в обкоме. Скорее всего в новых составах трех городских дум представительство КПРФ сократится в несколько раз, что приведет к исчезновению фракций – ведь для их создания необходимо иметь в представительном органе не менее трех депутатов. Возможно, в 2018 году проведение такого числа кандидатов будет для обкома партии уже непосильной задачей».

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