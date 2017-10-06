ЖК «Бейкер стрит» представляет Волгоградскую область в Москве









Стенд Волгоградской области стал одним из популярных на международном фестивале «Зодчество 2017». Под стеклянными сводами Гостиного двора, одной из лучших выставочных площадок Москвы, собрали все самое интересное, новаторское, передовое, что есть в архитектуре, благоустройстве окружающего пространства, дизайне современной России. «Проекты, которые архитекторы представляют на «Зодчестве», всегда оригинальны и несут в себе элементы самых инновационных технологий и суперсовременных трендов», – сказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. В этом году основное внимание было уделено региональным проектам.













Волгоградская область представила проекты благоустройства городской среды, реализацию которых горожане могут наблюдать в режиме реального времени: преображение Центральной набережной от поймы Царицы до Центрального стадиона, городских парков, возведение собора на площади Павших борцов и другие, сообщает ИА «Высота 102».













Единственным жилым объектом, чей масштабный проект благоустройства вошел в программу фестиваля, стал ЖК «Бейкер стрит», строительство которого ГК «Волгострой» ведет в Дзержинском районе. Жюри отметило необычность архитектурной концепции самого комплекса и создание комфортной среды для жителей благодаря инновационному подходу к благоустройству территории, включающему использование природного водоема.

Справка:

Юбилейный XXV международный фестиваль «Зодчество 2017» проходит с 5 по 7 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор». Впервые этот форум был проведен в начале 90-х ради сохранения и развития творческого потенциала архитектурной профессии. Инициатором проведения фестиваля выступил Союз архитекторов России, который и сегодня остается главным патроном мероприятия.



