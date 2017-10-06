На промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») эксперты обсудили перспективы создания первого на Юге России центра независимой оценки квалификации работников химического и биотехнологического комплекса.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, участниками диалога стали представители Российского союза химиков, администрации Волгоградской области, региональной торгово-промышленной палаты, волгоградских технического университета и политехнического колледжа, профсоюзов и специалисты по работе с персоналом крупнейших химических предприятий Волгоградской области.

В настоящее время в соответствии с отечественным законодательством в стране идёт активная работа над созданием национальной системы профессиональных квалификаций, которую возглавляет специальный совет при Президенте РФ. В основе новой системы – профессиональные стандарты, в которых детально будут описаны требования к качеству труда работников во всех сферах экономики.

«Профессиональные стандарты позволят упорядочить всю систему подготовки специалистов в разных отраслях, а отношения работодателей и соискателей вакансий будут построены на основе более чётких и понятных требований, – отметила во время обсуждения генеральный директор «Российского союза химиков», заместитель совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса Мария Иванова. – Новые правила также обяжут работодателей регулярно проводить актуализацию уровня профессиональной квалификации сотрудников в создаваемых центрах оценки квалификаций (ЦОКах). Профессиональные стандарты в области химии, ставшие обычной практикой в странах с развитой экономикой, в России будут внедряться постепенно и с учётом мнения профессионального химического сообщества работодателей, профсоюзов и учебных заведений. А у соискателей вакансий появится больше шансов на трудоустройство и возможностей продвижения в профессии, а также подтверждения и признания своей квалификации вне зависимости от способов её получения».

В ходе обсуждения перспектив создания отраслевого ЦОКа в Волгограде, руководители «КАУСТИКа» предложили представителям химического бизнес-сообщества области разработать модель совместного участия в данном проекте и предоставления своих промплощадок для проведения оценочных процедур работников химической отрасли.

В настоящее время в общероссийский реестр 11-ти советов по профессиональным квалификациям внесены сведения о 94-х центрах оценки квалификаций из 35-ти субъектов РФ. Предложение Совета по профессиональным квалификациям о создании отраслевого центра оценки квалификации работников химического и биотехнологического комплекса именно на промышленной площадке АО «КАУСТИК» в Волгограде возникло не случайно. Напомним, являясь крупнейшим химическим предприятием на Юге России, «КАУСТИК» входит в утверждённый Правительством РФ федеральный перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. В 2017 году предприятие подтвердило эффективность внутренних процессов управления и прошло успешную сертификацию на соответствие стандарту ISO 90001:2015 в одном из крупнейших международных сертификационных центров – компании SGS. Добавим также, что с 2008 года по решению Правительства РФ группа компаний «НИКОХИМ» входит в перечень системообразующих организаций России.



