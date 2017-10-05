В Волгограде застройщика обязали продлить разрешение на строительство дома

Парковая зона у музея "Россия - Моя история" будет расширена еще на 5 га. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров после окончания церемонии открытия нового объекта культуры в пойме реки Царица. По его словам, обустройство прекрасного парка в историческом центре Волгограда проводится по просьбе молодых жителей города. Пока выполнена часть просьбы, но впереди еще много работы, так как предстоит обустроить еще 5 га площади. Планируется, что парковая зона будет продлена до Астраханского моста. Помощи в обустройстве этой территории губернатор сегодня попросил у молодежи. По его словам, это необходимо сделать до конца 2018 года.

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