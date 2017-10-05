Готовность спортивных объектов Волгограда к ЧМ-2018 проверяют сенаторы

Сегодня комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, которая накануне прибыла в Волгоград, посетит стадионы «Зенит» и «Волгоград Арена», 25-ю городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, рокадную дорогу, железнодорожный вокзал «Волгоград-1» и фан-зону для болельщиков FIFA.

Возглавляет делегацию Андрей Кутепов. Одной из главных задач комиссии - законодательное обеспечение подготовки чемпионата и правовое регулирование организации масштабного спортивного состязания. Волгоград стал шестым из одиннадцати городов, которые комиссия проверит на готовность проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы.

Первым объектом, который посетили члены комиссии, стал международный терминал «С», открывшийся в прошлом году в рамках комплексной модернизации аэропорта. Заместитель генерального директора ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Владимир Деккер проинформировал о ходе строительных работ терминала внутренних авиалиний, возведение которого завершится к 9 мая 2018 года. Сенаторы побывали также на стройплощадке пассажирского терминала «В», где особое внимание уделили вопросам безопасности, обслуживанию пассажиров и создания для них комфортных условий.

В составе временной комиссии участвуют не только сенаторы от Волгоградской области Татьяна Лебедева и Елена Попова, но и представители в Совете Федерации от Республики Татарстан – Ильдус Ахметзянов, от Нижегородской области – Александр Вайнберг, от Краснодарского края – Алексей Кондратенко.